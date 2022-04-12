高雄雙捷運聯開案招商　開發總銷金額上看350億

「高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18 衛武營站土地開發案」已於3月30日正式公告招商，今 (12) 日由高雄市政府副市長林欽榮親自主持招商說明會，同時市府也特地邀請法務部廉政署主任秘書簡美慧、高雄地方檢察署檢察長莊榮松、橋頭地方檢察署檢察長洪信旭、臺灣透明組織協會理事蕭宏金等人共同宣示成立廉政平臺，期望能透過公平丶公正、透明的招商程序協助順利推動本案。本次招商說明會吸引超過20家廠商、近50人等投資人到場，與會業者踴躍提出建議，並肯定高雄市政府持續公開、透明推動本案，充分展現對本案的高度興趣，會議圓滿順利！
副市長林欽榮致詞時表示，本案基地位於苓雅區及鳳山區交界，正臨衛武營國家藝術中心及衛武營都會公園近70公頃之開放空間及綠地，且從國道1號高速公路下來3分鐘即可抵達，具有橘線及黃線雙捷共構之優勢，透過完善便捷的地下連通系統與衛武營國家藝術文化中心、三井LaLaport串聯，讓藝術文化融入日常生活，具有高雄東區門戶的指標性優越位置。
法務部廉政署主任秘書簡美慧表示，我國全球清廉印象指數在去年上升至25名，再創新高，已獲得人民及國際最大的肯定。行政院長蘇貞昌亦在中央廉政委員會議中責成法務部與相關部會合作，針對重大工程或達一定金額及規模的採購案均成立「機關廉政平臺」。高雄市政府一向重視廉潔透明與高度行政效能，在此之前已成立3案廉政平臺，本案為高雄雙捷運交會聯合開發案，投資金額龐大，所以市政府也再次與廉政署及地檢署合作成立廉政平臺，透過該機制來促進行政與司法機關合作，同時秉持著「多方協力、全民監督、公開透明」的信念，破除不當干擾和施壓，並以具體行動落實廉政建設，相信在大家共同努力之下，一定能如期、如質完成本次聯開案，為廣大市民謀福利。
捷運局長吳義隆表示，本案基地面積約為5,450坪，預估開發量體約8.4萬坪，未來開發總銷金額初估上看350億元，帶動就業機會超過6,000人，期望透過土地活化利用，提升捷運整體運量，促進地區朝TOD發展。本案已於111年3月30日正式公告，備標期間為5個月，於111年8月30日截止，將秉持公平、公正、公開的評選機制選出商譽、財務能力及開發經驗兼備之投資人，以定高雄公、私合作開發新典範為目標，請投資人把握機會，攜手共享高雄捷運無限活絡的商機，竭誠歡迎投資人踴躍參與投資！