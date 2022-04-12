劉育仁單眼皮撞臉韓星　集郵2大男神高顏值特點

果然是男人不壞，女人不愛！「撕漫男」劉育仁一連在《下半場》、《野夏天》、《衝吧！周大隆》飾演銀幕反派，憑著高挑帥氣的外型，加上幾部作品優異表現，很難不受大家注目，甚至吸引粉絲包廳力挺。曾在路上被誤認是韓星的劉育仁，有不少粉絲覺得他神似劉亞仁、李準基合體，日前劉育仁接受LiTV專訪，聽到「白馬王子」的封號，立刻謙虛喊：「不是的，我不是白馬王子，應該是挺多人覺得我單眼皮吧，才會感覺我是韓國人，真的非常謝謝大家讚美。」
出道至今，劉育仁接下幾個偏反派的角色，總是跟男主角有所衝突，「我會從自己的人生過往去擷取某個經歷，例如電影《野夏天》裡史小行，他在戲裡很壞，想到我曾經國中時也很叛逆，我就用這樣子的『曾經』，去套進這個角色，讓史小行的目的是成立的，為什麼他會這樣做如此過份的事？」問劉育仁會擔心被定型嗎？只見他不加思索說：「不會，我覺得在戲劇裡，反派沒有一定是壞人這件事，就是沒有人會想說自己是壞人，我想當一個壞人，就連《野夏天》的史小行，他絕對不是為了想當壞人，他可能是想贏，但本身實力又不如人，缺乏自信下只能使出其他手段，他的目的是想贏，而不是想當壞人，所以我覺得沒有一個絕對的壞人。」
劉育仁演藝路上遇到不少前輩提攜，日前拍攝新電影《衝吧！周大隆》，男主角溫昇豪貼心叮嚀他角色賦予感情外，也要同時注意咬字發音等細節，此外在《野夏天》裡，Ella（陳嘉樺）即使面對戲裡陰沉角色，來現場時依舊帶著滿滿正能量，不讓角色影響現實生活的情緒，劉育仁說：「Ella姊總是很有元氣的跟大家打招呼，如果碰到她，她都會對我說『今天拍攝的好不好？』，給我打氣，你知道有一種感覺，就是好像人家記得你或是人家關心你，讓我很踏實。」
劉育仁自小受父親影響，有武術基底，從高中開始，便會觀賞一些格鬥比賽（UFC），因此讓他每天都會撥出時間鍛鍊自己，加上家人鼓勵，劉育仁漸漸拓寬視野學習武術，不排斥未來朝武打之路邁進，更不怕成為武打演員後要面臨的種種辛苦，劉育仁期許：「我很敬佩傑森史塔森，因為他是個跳水選手，後來因為拍戲接觸武打，然後開始學習，我覺得這份心很令人致敬，他的動作呈現也非常出色，尤其展現出的氣勢，都是我很欣賞的原因。」