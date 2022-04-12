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把握好天氣尾聲！鋒面明深夜報到　北部有雨氣溫驟降8℃

▲氣象局表示，週三白天各地大多維持晴到多雲，西半部地區高溫上看攝氏30到32度，但深夜起鋒面通過，北部及東半部地區將轉為有短暫雨的天氣。（圖／張勵德攝）
▲氣象局表示，週三白天各地大多維持晴到多雲，西半部地區高溫上看攝氏30到32度，但深夜起鋒面通過，北部及東半部地區將轉為有短暫雨的天氣。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-12 18:34:21

把握好天氣的尾聲！中央氣象局指出，明（13）日白天各地依舊維持晴到多雲的好天氣，僅東半部地區偶有零星短暫陣雨，午後熱力作用影響，大台北地區及西半部山區也有零星短暫陣雨，但雨勢都不會太大，西半部地區白天高溫可達攝氏30到32度，感受溫暖有些偏熱。不過明天深夜開始到週四（4/14）上半天鋒面逐漸通過，北台灣不僅轉涼，且北部及東半部地區、中南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣，提醒民眾要注意溫差變化並且攜帶雨具備用。

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而今年第一號颱風「馬勒卡」，今日上午已經增強為中度颱風，未來將朝日本南方海面移動；第二號颱風「梅姬」則在今日下午已經減弱為熱帶性低氣壓，未來將併入馬勒卡颱風環流，兩者對台灣陸地天氣都沒有影響。

氣象局預報員張承傳指出，明天深夜到週四上半天這段期間鋒面快速通過之後，週四下半天雨勢就會明顯趨緩，僅剩迎風面的北部及東半部地區還有些零星降雨，其他地區為多雲到晴。週五、週六（4/15~4/16）兩天水氣偏多，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫雨，要等到週日（4/17）起水氣才會慢慢減少，各地恢復大多恢復多雲到晴，僅剩基隆北海岸及東半部地區仍有零星短暫雨。

張承傳說，週四起東北季風轉強，北台灣天氣會開始一路下滑，週五到下週一北部、東北部地區天氣偏涼，高溫降到攝氏22到23度，低溫也僅剩攝氏17到18度，和這幾天動輒攝氏30度以上的高溫相較，驟降約攝氏8到9度，提醒民眾要留意保暖。至於中南部地區高溫仍有攝氏27到28度，但日夜溫差大，早出晚歸請記得多加件薄外套。預計下週二（4/19）東北季風減弱，屆時各地氣溫將會慢慢回暖。

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