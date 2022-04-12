校園放寬停課標準　陳秀熙呼籲採「避輕救重」模式

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大學部分，則視有無目切接觸者而定，如有密切接觸者須居家隔離並進行篩檢，結果如為陰性，該班級恢復實體課程，若有為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。另學校1/3以上科、系、所之班組暫停實體課程10天，該校得實施全校暫停實體課程。
陳秀熙指出，台灣近期群聚感染絕大多數為輕症個案持續增加，為了能維持各行業新常態生活且能有效控制疫情及顧及醫療能量正常運作就必須有新策略，持續加強防疫限制或是有限度接受自然感染發生，因此要以「避輕救重」為目標。
陳秀熙解釋，「避輕救重」就是採重症降至最低，並盡可能減低感染免疫保護力不足族群，對於疫苗施打與否在後續產生重症或高病毒個案的情形，持續提出重症監視指標並作為住院及ICU需求量評估，因此校園內的相關工作人員，與家戶中有未能接種第三劑疫苗的學生，那周邊的密切接觸者最好都要施打第三劑疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。