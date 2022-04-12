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台中本土+26創新高　盧秀燕：放寬校園防疫尚待研議

▲台中市今新增本土26例，市長盧秀燕表示大部份可溯源。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）
▲台中市今新增本土26例，市長盧秀燕表示大部份可溯源。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-12 19:34:40

台中市今天（12日）新增26位本土確診，主要分為東勢校園群聚、冷氣空調業老闆傳給員工和家人、老人養護中心員工傳染、爺爺上桃園照顧孫女傳給太太、霧峰電商媽媽傳給先生和2小孩等5傳染鏈，另有連鎖餐飲員工北上阿妹演唱會染疫等零星個案。對於教育部放寬校園防疫管理，市長盧秀燕表示明天研議後再決定是否跟進。

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▲台中市疫情停課統計表。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）
▲台中市疫情停課統計表。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）
台中市上週以12歲以下孩子沒打疫苗為由加強校園管控，包括校園不對外開放、禁止跨縣市移動、停班課標準加嚴等，隨即在東勢區校園爆發疫情，這兩天好不容易控制住，教育部卻於今天宣佈調整校園停課標準。對此盧秀燕表示，台中市校園疫情尚在可控範圍，將邀集包括家長、學者、教師會等相關團體明天討論，目前暫以個案方式處理。

台中市今新增26例，其中半數以上在東勢區，日前的東勢區信義老人養護中心實習生（案27114）確診案，今新增同院30多歲男員工（案28640）、同寢室20歲女同學（案28812）陰轉陽。

▲東勢區校園群聚關聯圖。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）
▲東勢區校園群聚關聯圖。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）
在東勢校園群聚部份，東新國小附幼星星班26名幼童已有4人確診，並陸續傳給家人，包括兄弟姐妹、媽媽、阿姨、外婆等，今天新增案28302、28303、28304、28514、28516、28636、28638、28639等8人，涵蓋東新國小、東新附幼、東勢國小、新家家幼兒園等4校，總計已傳播12人。

▲台中市有7所學校預防性停課。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）
▲台中市有7所學校預防性停課。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）
此外，太平區40多歲男性空調師（案28297）被老闆（案27650）傳染，經營個人美容工作室的太太（28298）確診，職場10名顧客被匡列、就讀太平區東平國小的孩子（案28810）也確診。

另有一家人確診的，則是電商媽媽（案26150）到台北旅遊，回來傳給30多歲的老公（案28642）女兒（案28643）兒子（案28644）。

至於阿公（案24376）到桃園照顧孫女確診、之後被傳染的，為南屯區50多歲阿嬤（案28517）。另有北區一名連鎖餐飲業20多位男員工（案28299），8、9日到台北阿妹演唱會染疫；另有7人多屬南來北往染疫，足跡點疫調中。

▲市府持續在東勢區開設前進指揮所。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）
▲市府持續在東勢區開設前進指揮所。（圖／台中市政府提供，2022.04.12）

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