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25歲女星PO雙人運動「崩潰事後照」　趴地痛哭現完美身材

▲祚弦為了保持好身材，努力健身卻直呼崩潰。（圖／祚弦IG）
▲祚弦為了保持好身材，努力健身卻直呼崩潰。（圖／祚弦IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-12 19:54:59

南韓女團Berry Good前25歲成員祚弦（本名：申知原），離團後專注於演員工作，她為了維持體態勤於健身，今（12日）在IG限時動態PO出跟教練運動完的「崩潰事後照」，照片意外引起關注，登上熱搜新聞第三名，網友見身為女藝人、努力保持纖細身材的她敬佩不已。

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▲祚弦從歌手轉為演員，美貌出眾。（圖／祚弦IG）
▲祚弦從歌手轉為演員，美貌出眾。（圖／祚弦IG）
▲祚弦的毅力讓教練佩服。（圖／祚弦IG）
▲祚弦的毅力讓教練佩服。（圖／祚弦IG）
祚弦在Berry Good時期負責Rap，雖然歌唱實力不足，但舞蹈實力驚人，出眾外型加上善用表情變化，也是該團的「門面擔當」。她從小就愛運動，擅於滑冰、直排輪與滑雪，參加不少運動比賽、獲獎無數，小學6年級時，曾是短道速滑冰選手，實力驚人。

祚弦今年25歲，身高166公分、體重48公斤，畢業於名校同德女子大學，她起初夢想成為演員，但聽說以偶像出道的話，戲約較容易找上門，所以2014年加入女團Berry Good出道，但該團因成員合約到期問題，於2021年解散；祚弦現專注演員工作，近期作品則有韓劇《冬季後的櫻花》。

祚弦為了維持體態勤於健身，她在IG上傳運動後崩潰趴地的照片，標記教練寫下：「老師...我喘不過氣來了又好痛，呼...但是滿好的。」教練也轉分享該文，透露祚弦一大早就努力健身，身為她的教練感到自豪開心；祚弦則再轉發透露，自己是從早上8點開始做皮拉提斯，又累又崩潰。

▲祚弦有運動細胞，舞蹈實力也很好。（圖／祚弦IG）
▲祚弦有運動細胞，舞蹈實力也很好。（圖／祚弦IG）

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