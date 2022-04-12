早期肝腫瘤　電燒治療瘤傷口小恢復快

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南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師指出，肝癌早期未必會有疼痛、摸到腫塊等明顯症狀，當有症狀才進一步做檢查時，通常都已經到了中晚期，針對中晚期的病患，無法手術切除，使用傳統化療也不會有顯著療效，甚至昂貴的標靶藥物治療及免疫治療對患者延長生命的時間，也相當有限。
肝臟無線射頻燒灼術 傷口小、恢復快
肝癌的治療方式多，手術治療、酒精注射、栓塞療法、無線射頻燒灼術等，會依據患者的肝功能、腫瘤大小、腫瘤位置及腫瘤數量等狀況，溝通討論後，安排適合的治療方式。
肝臟無線射頻燒灼術(RFA)俗稱電燒，是透過超音波影像導引定位，將電極探針插入肝臟腫瘤，利用熱能殺死癌細胞。與手術相比，無線射頻燒灼術的傷口較小、恢復較快，適合治療早期肝癌，治療效果好
B型肝炎罹肝癌機率高 C型肝炎也不可輕忽
此外，B型肝炎患者罹患肝癌的機率是一般人的5至100倍(隨著發炎及肝纖維化的嚴重程度，風險隨之越高)，B型肝癌發展至肝硬化患者五年內罹患肝癌的機率可達20%，C型肝炎患者罹患肝癌的機率是一般人的15-20倍，C型肝炎發展至肝硬化的患者每年肝癌發生率約3%。
定期接受篩檢 早發現早治療
因此定期超音波篩檢、早期診斷是非常重要的。黃耀光醫師建議，B型肝炎及C型肝炎患者、酒精性肝炎患者、任何種類肝硬化患者需定期接受篩檢，早期發現早期治療，而針對早期的患者，可以手術、電燒等方式根除治療，有機會治癒疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53360
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