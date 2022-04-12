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阿妹恐不再唱小巨蛋！歌迷喊「跳起來」　她尷尬：我不敢

▲張惠妹未來恐不會於台北小巨蛋開唱，因為不適合唱《三天三夜》。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹未來恐不會於台北小巨蛋開唱，因為不適合唱《三天三夜》。（圖／聲動娛樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-04-12 20:33:202022-04-12 20:38:07

張惠妹（阿妹）將一連在台北小巨蛋舉辦「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，今（12）日是演唱會第9天，昨天台北市市長柯文哲談到阿妹演唱《三天三夜》一事，認為台北小巨蛋真的不適合唱《三天三夜》，阿妹在演唱會上被歌迷拱「跳起來」，也無奈的婉拒：「我不敢講。」

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台北市市長柯文哲昨天談及阿妹演唱會演唱《三天三夜》，提到台北小巨蛋真的不是適合唱《三天三夜》的地方，經紀人說起這件事，無奈表示，那就不適合再回小巨蛋開唱了，「《三天三夜》不可能再不動，歌迷都說是『草枝擺』的《三天三夜》，而且振動管理值規定要在63db，我們才58，連邊邊都不敢靠近。」

▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」第9天。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹在演唱會上不斷呼籲歌迷「不要跳」。（圖／聲動娛樂提供）
演唱完《偏執面》後，阿妹與歌迷互動，沒想到一開始歌迷的尖叫聲太小，讓阿妹笑說：「不能Hold住！你們這樣的話，下次回來要等7年喔！」台下有粉絲拱她喊「跳起來」，但因為遵守規則在先，阿妹只能尷尬的說：「拜託啦，我不敢講。」此外，阿妹開唱第二天就傳出腳受傷，經紀人陳鎮川今天受訪時提到，腳的狀況有好了一點，但依舊需要綁著彈力繃帶。至於近日松山區中華里里長稱演唱會造成「人為地震」，經紀人表示阿妹專注在演唱會上，其餘的交給團隊處理，「我每天告訴她結論，還有因為疫情關係跟她說不要下去了。」

▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」第9天。（圖／聲動娛樂提供）
▲有粉絲要張惠妹喊「跳起來」，她只能無奈拒絕表示不敢。（圖／聲動娛樂提供）

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