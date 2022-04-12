桃機二航廈擴建工程弊案　前工程處長判10年徒刑

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據了解，桃機第二航廈於2015年進行擴建不久，就因為漏水問題嚴重，屢遭質疑施工品質有嚴重瑕疵，時任工程處長58歲的林文禎、45歲的吳姓工程師，也被檢舉疑似收受廠商好處，桃檢於2018年8月指揮上百名調查人員同步搜索，查出2017年至2018年至少有5件標案可疑，林涉嫌洩漏底價、變更預算與浮報工程價格等圖利特定廠商。
起訴書指出，桃機公司於2015年11月間辦理「桃園國際機場第二航廈擴建工程」公開招標，由特定廠商得標後於2016年5月報請第一次變更設計，林文禎在同年10月向特定廠商王姓副總工程師索討回扣，約好以工程費2億餘元的百分之三收取整數600萬元，由下屬吳姓工程師為收取回扣窗口。
此外，桃檢也查出，桃機公司「2018至2019年度桃園國際機場道面維護工程」招標因多次流標，林文禎幫助特定營造公司得標，涉嫌洩漏預算總表、詳細價目表與該標案歷年之標比資料，後來開標後，僅特定一家廠商投標但依然得標，決標金額與底價比高達百分之95.78，明顯有洩漏底價之嫌；檢方以林文楨擔任桃機公司工程處長要職，貪圖金錢忘卻身為公務員職責，長期收受廠商回扣賄賂，還洩漏標案資訊，造成廠商不公平競爭，雖繳回部分犯罪所得但始終否認犯行，偵結依貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌將林文楨與吳姓工程師起訴，並建請法院從重量刑併宣告褫奪公權。
桃園地院歷經2年多審理，今天下午宣判結果，林文楨於二航擴建案第一次變更設計案共同犯貪污治罪條例，處有期徒刑5年6月、褫奪公權5年，已繳交犯罪所得180萬元沒收。另包括洩密、貪污等罪判處5月到7年6月不等刑期，不得易科罰金部分應執行10年、褫奪公權5年；吳姓工程師共同犯貪污治罪條例之公務員經辦公用工程收取回扣罪，處有期徒刑5年2月、褫奪公權5年。