2類發炎性腸道疾病無法根治　國衛院新發現助脫離苦海

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發炎性腸道疾病(Inflammatory bowel disease, IBD)涵蓋潰瘍性腸炎ulcerative colitis (UC)及克隆氏症Crohn’s disease (CD)兩類腸道慢性發炎疾病，因為目前沒有根治的方法與藥物，對患者生活及醫療財務負擔有長期的影響，在全球各個國家都是重要醫療問題。在台灣IBD也有顯著增加趨勢，同時患者出現心血管疾病、代謝症候群與神經與精神性疾病等共病機會較高，可預見將會對健保支出造成衝擊。
dusp6基因 助減緩腸炎
研究團隊自2012年起便利用dusp6基因敲除小鼠進行腸道菌相研究，針對dusp6基因敲除小鼠具有較能抵抗腸炎的上皮屏障和菌叢，尤其是能夠保留絕對厭氧菌的特點，研究團隊進一步將dusp6基因敲除小鼠的腸道菌叢轉殖到一般小鼠上同樣較能夠抵抗腸炎發生，接著利用微生物體學與培養體學分析方法，在菌叢中篩選出一株Duncaniella屬的全新腸道菌種NHRI-C1-K-H-1-87，並證實這株NHRI-C1-K-H-1-87細菌具有減緩腸炎的作用。
腸漏和腸道微菌叢失衡有關 新發現為治療帶來先機
愈來愈多證據顯示，腸漏和腸道微菌叢失衡與相當多的疾病皆有關聯，藉由國衛院免疫醫學研究中心團隊的新發現，不論是透過腸道微菌叢，從基因調控上著手，或是利用單一株細菌作用，都可望為治療或預防發炎性腸道疾病帶來新契機，不但能改善腸炎患者的生活品質，減少相關衍生疾病的醫療支出，維持腸道菌相平衡預防發炎性腸道疾病發生，同時也降低相關疾病的衍生，在相關疾病的研究與治療擁有強大的可塑性與應用前景。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53361
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