板橋莒光消防分隊耐震不足　張宏陸爭取前瞻補助重建

位於板橋鬧區的板橋莒光消防分隊，所駐建物始建於民國76年，去年遭判定耐震能力嚴重不足，內部龜裂及外牆剝落嚴重，影響消防弟兄執勤及行人安全；立委張宏陸今（12）日邀消防署長蕭煥章、新北消防局副局長陳崇岳會勘，盼爭取中央補助盡快重建，守護民眾消防安全。
蕭煥章表示，早期曾於莒光分隊的現址服務，對此地充滿感情，相當關注消防弟兄執勤的環境，會盡力協助改善相關問題；此外，也提及昨日甫由擔任內政委員會召委的立委張宏陸，排審消防法第9條修正草案，初審通過「所有歇業或停業場所，仍應定期檢修消防安全設備」，皆有助消防弟兄有更好的執勤環境，預防消防安全事件發生。
陳崇岳說，莒光消防分隊重建計畫，預計建造地上6層、地下2層、總樓地板面積6941平方公尺的建築物，盼立委張宏陸爭取，消防署支持由前瞻計畫補助8000萬元，市府編列預算2.65億元，工程經費總計投入3億4524萬餘元，希望最快於2025年底完工啟用。
張宏陸指出，他在台北縣政府服務時，第一份工作就在莒光分隊的現址上班，一直在板橋服務二十多年，對此地及附近社區相當熟悉，今日安排會勘，讓消防署更加理解此棟建物老朽的嚴重性，並向中央全力爭取前瞻計畫補助；會中並具體建議，除「加快建設計畫」外，並評估「增設地下停車場」，減少周邊居民停車問題，讓大家生活更安全也更方便。