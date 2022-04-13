勞動局慘了！北市政風處認證「洩漏鏡電視勞檢相關資料」
台北市政府勞動局近日爭議不斷，除了局長陳信瑜在上班期間，向勞工代表替副市長黃珊珊拉票，因違反公務員服務法規定，遭到記過懲處外，民眾黨立委蔡壁如、賴香伶等人日前召開記者會，砲打鏡電視相關爭議，也遭直指資料來源是勞動局。而北市政風處調查報告出爐，相關跡證都直指賴香伶於立法院記者會中提出的資料，幾乎都與勞動局的勞檢資料相符，政風處也在報告中直指「勞動局實施系爭勞動檢查資料，有高度外洩疑慮。」
北市勞動局前局長、素有「勞權女神」之稱的民眾黨立委賴香伶，上個月10日與立委蔡壁如、邱臣遠一同召開記者會。會中賴香伶以手板呈現的爆料內容，遭直指消息來源就是台北市勞動局。對此台北市議員不分藍綠，都要求北市政風處應該深入調查。而調查報告出爐，政風處也明指民眾黨立委部分爆料資料，來源與勞動局的勞動檢查資料一致。
政風調查報告指出，賴香伶在記者會中提出的一份翻拍的「元大銀行開戶資料填寫說明書」手板，與前一天下午代表勞動局前往鏡電視勞檢，用手機翻拍的相關資料一致，不僅背景的辦公桌紋路相同，就連翻攝當下在文件周圍的陰影也一致，等於是可以確定賴香伶的資料來源為勞動局的勞檢資料。調查報告中更進一步明示，賴香伶在臉書或是公開發表的言論，很多資訊都與勞動局當時的訪視紀錄相同，幾可認定為同一份資料。
政風報告中也明述，該張照片為勞動局的唐姓聘用檢查員於勞檢階段拍攝，並於結束前將該張照片與勞檢中的會談紀錄，透過LINE通訊軟體傳給直屬長官勞動檢查組的林姓小組長，林姓小組長則再轉傳給上司勞動基準科長葉思延，葉也坦承有將相關資料傳給勞動局長陳信瑜。不過政風報告也強調，有經手過相關圖檔與資料的這四人，在約談過程中都否認有將資料外洩給任何人。
不過調查報告也揭露，其中引人疑竇的，莫過於當外界質疑賴香伶資料來源為勞動局時，葉思延竟回頭將傳給陳信瑜的相關LINE通訊紀錄刪除，而在約談時葉思延也直言不諱，表示原本打算將訊息收回，可是已經超過收回訊息的期間，只好用刪除的，目的是「希望保護陳信瑜局長，不希望陳信瑜局長成為指責的目標，也不想傷害到其他長官或任何人。」