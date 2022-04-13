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新北男攜毒騎車拒檢！蛇行闖紅燈心虛逃逸　警轟4槍逮人

▲新北市一位男子昨（12）日深夜在汐止區攜毒騎車拒檢逃逸，過程中警方開了4槍喝止，最終順利壓制逮人。（圖／翻攝畫面）
▲新北市一位男子昨（12）日深夜在汐止區攜毒騎車拒檢逃逸，過程中警方開了4槍喝止，最終順利壓制逮人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 07:01:51

新北市一位37歲蘇姓男子昨（12）日深夜11點多騎車載著34歲李姓男子，行經汐止區福德一路、中興路口時，因形跡可疑遭警方攔停盤查，結果蘇男心虛拒檢逃逸，一路蛇行闖紅燈，最終自撞阻車桿還棄車拔腿狂奔，警方在後呼叫支援追捕，開了4槍喝止，才在康誥坑溪步道將2人逮捕，並起出多包毒品，全案將依妨害公務、毒品罪嫌偵辦。

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據了解，蘇男當時因為身上攜有大量毒品，遇警方攔查隨即心虛逃逸，過程中多次試圖衝撞警車，還一路蛇行闖紅燈，最終在新台五路、南興路口加油站旁自撞阻車桿，但兩人仍不死心，棄車拔腿狂奔。

且蘇男一路逃跑還一路把身上毒品包丟棄，妄想湮滅罪證。但最終仍被警察抓到，過程中警方對空狂開4槍喝止，所幸沒有人員受傷。警方在蘇男身上與沿路附近地面查獲海洛因1小包、安非他命10小包、混合型毒品咖啡包3包，將依妨害公務、毒品罪嫌偵辦。（編輯：倪浩軒）

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