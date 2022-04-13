快篩太貴的真相？學生爆料研發成果遭收割 慈濟大學回應
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（12）日在廣播節目上承諾，未來國內快篩試劑的價格將會壓在200塊以內，可見現行350元上下的價格確實有很大降價空間，難怪外界不斷質疑國內快篩太貴。而有網友發文爆料，聲稱「花蓮某佛系醫學院」學生協助研發的快篩「便宜又準」，但台灣人卻一劑也沒用上，質疑校方收割學生研究成果。對此，慈濟大學發聲明狠打臉，指出學校研發的是「抗體快篩」，與現在民眾需要的「抗原快篩」根本是不同東西。
有網友在PTT轉貼爆料文，聲稱「快篩試劑貴因台灣市場小」是鬼扯，透露「花蓮某佛系醫學院」學生花了一個半月與中研院合作，近乎無償研發，但技術卻不知道被賣給哪間公司，這批便宜又準的快篩「沒有一劑被用在台灣人身上」，要快篩還要自己花350買，質疑「我們的試劑呢？」認為成果被校方收割。
不過慈濟大學昨晚發出聲明稿回應，強調校方確實曾在2020年開發「抗體快篩」，但這和台灣目前使用的「抗原快篩」是完全不同的產品。慈濟大學強調，這批抗體快篩用作醫療慈善捐助，輸往印尼、宏都拉斯、柬埔寨等國家，協助當地防疫，試劑製造的成本也是全部由慈濟慈善基金會承擔，過程中許多師生都有參與，並未將研發成果技轉予廠商，亦未出售營利，反駁收割成果的說法「並不如實」。
而現在最先發文爆料的PO文者已經刪文，聲稱自己的原意遭到斷章取義，造成不必要的爭議跟誤會，也為此向大家道歉。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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