台3線區間測速「均速142」他遭罰1萬2 網驚：MotoGP冠軍
桃園市政府警察局今年2月在台3線龍潭段與大溪段啟用區間測速照相，科技執法大抓交通違規，尤其在龍潭段曾單日取締超過72件，更有一位重車騎士被測出平均時速142公里、超速82公里之多，遭罰1萬2000元。但這個速度實在誇張，相當於通過該路段1.2公里只花了25秒，讓許多車友直呼不可能，諷刺「台灣出了下一個MotoGP冠軍」，掀起討論。
台3線龍潭段區間測速測出「均速142公里」，成為車友討論話題，更有YouTuber實際到該路段示範，有彎道有上坡有路口，平常車流也不少還有大型車經過，達到「均速142公里」等於要25秒騎完全程1.2公里，讓網友吐槽「你敢信？這區間測速真的沒問題嗎？」
許多車友也紛紛留言回覆說，「在那個路段能跑均速142我只能說不是機器有問題，就是代表台灣出了下一個MotoGP冠軍」、「果然要打破世界紀錄，不是靠良好的造車工藝、平坦的道路、訓練有素的駕駛，靠區間測速就行了啊」、「要達到這個均速不是不可能，但是光在完全沒路口的西濱都有很大的難度了，更何況是上坡而且彎幅更大的台3」。
而桃園交警大隊則回應，會擇日檢測儀器是否準確，但區間測速最重要的目的是在於提醒駕駛人減速慢行，遵守交通規則，維護自身安全。（編輯：倪浩軒）