母親節醫美保養熱門療程一次看！三大有感減齡項目助媽媽定格青春

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30歲老化下垂找上門 電音雙波拉提全層緊實肌膚
整形醫美集團鄒政家醫師注意到，肌膚鬆弛及老化問題是所有人共同的煩惱，因此利用非侵入儀器熱能作用於拉皮手術的深度，使肌膚組織收縮、刺激膠原蛋白增生，在術後一到三個月就可達到緊緻效果的鳳凰電波拉提與海芙音波拉提，已成為30歲左右輕熟齡媽媽一年一次的減齡保養新選擇；在深層做音波拉提的同時，淺層也可做電波拉提輔助緊實輪廓與淡化細紋，若是同時將電音雙波二合一施做，更可達到一加一大於二的肌膚全層緊緻拉提效果。
40歲軟組織鬆弛 微創埋線螺旋定位速效有感
整形醫美集團郭聿書醫師補充，現今醫美療程規劃越來越注重整體性，除了基礎的電波拉提、音波拉提定期保養外，亦可結合兼顧互補性的神力拉提線來進行微創埋線治療；只需局部麻醉，藉由可吸收線材的特殊螺旋定位與立體倒勾設計，在埋入臉部後即可固定住向下鬆動的軟組織，將老化下垂的臉頰向上提拉，1小時就能改善法令紋、嘴邊肉等鬆弛問題，重現中臉的俐落輪廓，對於40歲左右媽媽較嚴重的肌膚鬆垮情形，都能看出拉提前後的明顯改變，符合自然不臉僵及速效有感的需求。
▲整形醫美集團郭聿書醫師建議，可被人體吸收的「神力拉提線」微創傷口僅針孔大小，術後隔天可正常上班，相當符合現代人忙碌的生活型態。
50歲一出手就顯老 雞爪手美形術告別乾枯巫婆手
整形醫美集團李博文醫師觀察到，隨著國人對醫美整形相關知識與接受度的普及，醫美保養已漸漸走向精緻化的趨勢，在追求臉部完美無瑕之餘，針對手部老化的改善也越來越受到關注；許多駐齡有術的50歲媽媽望向自己佈滿青筋、乾癟消瘦、皺紋明顯的乾枯雞爪手，就聯想起面對工作高壓與操持家務的辛勞，不免感到黯然神傷，此時能讓雙手找回年輕感的雞爪手美形術便深受熟齡族群的青睞。
由於手部屬於高度活動區域，以玻尿酸填充凹陷雖然也是立即有效，但因流失速度較快，維持時間也較短，若是利用具有高黏性特質的二代晶亮瓷進行填補，施打後不易外擴位移，效果將更加精準且持久，術後手部肌膚不但變得光滑細緻，即使不靠美甲做視覺延伸，也能將白嫩玉手修飾得纖細修長。
慎選衛福部認證診所 充分與醫師溝通討論
李博文醫師最後提醒，由於現代醫療科技不斷進步，不同年齡層的老化煩惱都有合宜的複合式醫美療程可供選擇，民眾與其上網爬文詢問不知名網友的意見，不如直接陪媽媽預約專業醫師與診所進行面對面諮詢，依照醫師建議的治療項目定期保養，就能讓媽媽在妥善的醫療照護下，更安心有效率的找回年輕風采唷。
▲整形醫美集團李博文醫師提醒，患者在進行任何美容醫學治療前，都應慎選經政府核准、經驗豐富的醫師進行完整諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53384
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