重新站回萬七！台股早盤漲逾200點 新台幣先貶後升
美國3月通膨率再飆高達8.5%，投資人憂心美國聯準會（Fed）將加快貨幣政策緊縮腳步，美股開高收低。不過，台股今（13）日早盤則是開高走高，並重新站上萬七，一度上漲215.99點，來到17206.90點，目前仍漲近200點，而新台幣兌美元早盤則先貶後升，在下探29.19元後，目前翻升來到29.075元、升值7分。
美國3月通膨率升至8.5%，創40多年來最大漲幅，投資人更加預期聯準會將加快貨幣政策緊縮腳步，美股4大指數收低，其中道瓊工業指數下挫87.72點，跌0.26%，以34220.36點作收；標普500指數下跌15.08點，跌0.34%，收在4397.45點；科技股那斯達克指數下滑40.39點，也跌了0.30%，收13371.57點；費城半導體指數下跌7.616點，亦跌0.25%，收3047.469點。
台股今日早盤則開高走高，以17080.4點、上漲89.49點開出後，在電子、傳產及金融齊揚下，台股漲幅擴大逾200點，盤中一度來到17206.90點，上漲215.99點，其中電器電纜類股漲逾3%，航運股也有2%以上漲幅，半導體亦漲逾1.7%、鋼鐵、觀光、資訊服務類股也都有1%以上漲幅，目前大盤仍漲近200點左右。
就個股表現來看，蘋概3天王中的台積電在法說會召開前夕開高走高，早盤以564元、上漲7元開出，並進一步探572元、上漲逾2%，大立光以1650元、上漲10元開出，但之後翻黑，目前跌逾1%，鴻海則以103元、上漲1元開出，目前漲逾1%，其他像是聯發科、聯電、日月光及廣達等漲幅也超過1%。
此外，漲幅超過2%的航運股，長榮航漲逾4%，華航漲3%以上，長榮陽明及萬海也都有超過2%，電器電纜股的華新也漲逾4%，中電漲3%以上，華榮也漲近3%。