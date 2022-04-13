丟煙霧彈再掃射！紐約地鐵槍擊案釀10死29傷　嫌犯仍在逃

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警方從目擊者分享的手機影片中得知嫌犯面貌，其為一名身高5英尺5英寸（約165公分）、身形壯碩的非裔男子，最後一次被人目擊時，身穿綠色工地背心、灰色連帽運動衫。
事發地點布魯克林區36街車站距離曼哈頓還有15分鐘車程，當地主要是西班牙裔和亞裔社區。警方在現場發現一把9毫米半自動手槍、彈夾、斧頭、尚未使用的煙霧彈，以及一把貨車鑰匙。
調查人員指出，男子發動攻擊後，因為槍卡住了，所以才沒有繼續開火。紐約市警察局長謝威爾（Keechant Sewell）指出，警方仍無法確認犯案動機，但並未朝恐怖攻擊方向調查，目前也追查貨車鑰匙主人，確認是否與案件有關。
當地警方指出，事發當時列車煙霧瀰漫，並響起至少33發槍響，乘客驚慌失措從車上逃了出來，有人一拐一拐地跑下車，還有人倒在月台上。有目擊者回憶當時情景仍心有餘悸，「地鐵門打開後，看到濃煙和寫，人們都在尖叫。」
執法官員表示，美國總統拜登已接獲案情簡報，10日確診目前正在居家隔離的紐約市長亞當斯也正在監控案情。紐約州長侯可（Kathleen Courtney Hochul）表示，嫌犯目前仍在逃，她將傾盡全州資源防止「犯罪激增」。
《紐約時報》指出，今年紐約市槍擊案有上升趨勢，亞當斯今年1月上任後，將槍枝暴力犯罪問題列為施政重點之一。據統計，紐約市今年截至4月3日共發生296起槍擊案，去年同期則是260起。