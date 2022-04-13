新台幣恐見30元？央行總裁稱難預測 但貶1元通膨增0.1%
新台幣兌美元已貶破29元，由於市場預期美國今（2022）年會持續升息，中央銀行總裁楊金龍今（13）日在立法院財委會坦言，美國升息，美元基本會強，至於新台幣會不會見到「30元」還是「V型反彈」？他說，匯率很難預測，但新台幣升值對通膨率有抑制作用，貶值則會增加通膨率，根據央行內部估計，貶值1元增加通膨率約0.1%至0.17%，增加幅度還算溫和。
新台幣兌美元從27.6元一路貶至29元，今日在立法院財委會引發立委關注，詢問是否會進一步走貶見到「30元」？還是會「V型反彈」？楊金龍表示，外匯市場基本上由市場供需決定，匯率有升有貶，新台幣當初也從32元升至27.6元，升幅很大，立委進一步追問新台幣會不會成為亞洲最弱貨幣？他肯定表示「不會」，這只是暫時的，只是會不會到30元，「我很難去預測它」。
不過，楊金龍也強調，新台幣要看波動度，若與其他主要貨幣比較像歐元、韓元、日圓、星幣等，新台幣一直是最穩定，而且新台幣升值或貶值幅度大一點時，央行也會進去調節。
至於新台幣貶值對國內通膨率的影響，楊金龍坦言，升值對通膨有抑制效果，但貶值就會讓通膨率增加，根據央行估計，新台幣從28元貶至29元，對通膨率會增加0.1%至0.17%，這增加幅度事實上還算溫和。
由於美國公布3月通膨率8.5%再創40年新高，立委也關國內通膨情況，楊金龍則表示，市場預期美國通膨率應來到高點，台灣今年3月在3.22%，市場預期4月可能還會在3%以上，但他說，今年第3季應該會慢慢下來。對於立委詢問若通膨問題解決了是不是就不用升息？他說，要看全球經濟及國內通膨情況。