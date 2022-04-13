音樂廳見長髮口罩正妹　起底台師大校花、拍過全裸寫真

黃上晏（Rubis）畢業於台灣師範大學音樂系，擁有清甜笑容、C罩杯魔鬼身材，受封「音樂系女神」，畢業後往模特兒、直播界發展，2年前推出全裸三點不露寫真集，也曾受邀上節目《綜藝玩很大》，IG追蹤數逾45萬。她近日分享現身國家音樂廳的照片，衣著前後都大露春光，引起粉絲熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 照片中，黃上晏一頭烏黑髮絲側撥，身穿一件黑色細肩短洋裝，背面X綁帶展露整片白滑美背，一轉正面，鎖骨上的項鍊、纖手把視線帶至32D雙峰和深邃事業線，即便口罩戴緊緊，仍藏不住亮眼外型及出眾氣質。▲▼黃上晏在國家音樂廳留影，美背吸睛。（圖／黃上晏臉書）▲黃上晏正面也很有看點。（圖／黃上晏臉書）黃上晏在粉專寫下：「最快速發文的一次！今天去了久違的音樂廳，以前的回憶都回來了哈哈哈！」原來她大學時曾和樂團、合唱團登上國家音樂廳演出。粉絲紛紛回應：「背殺太辣了啦」、「好正又好有氣質，美背真香」、「音樂廳也穿這麼辣」、「完美女神」、「這樣子沒辦法專心聽音樂啦」！（編輯：楊穎軒）▲黃上晏有「音樂系女神」封號。（圖／黃上晏臉書）▲▼黃上晏擁有32D、23、35完美三圍。（圖／黃上晏臉書、IG）▲黃上晏身材窈窕。（圖／黃上晏臉書）▲黃上晏琴藝精湛。（圖／黃上晏臉書）▲黃上晏人氣持續累積。（圖／黃上晏臉書）「沒穿內衣自拍」被指修圖 南半球女王直接動態示範桃園球場驚見「女神級攝影師」 5萬球迷激動：想被妳拍25歲女星PO雙人運動「崩潰事後照」 趴地痛哭現完美身材