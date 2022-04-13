小柯基隨時隨地斷電！睡姿百百種　主人笑喊：這是海豹？

小狗精力旺盛，憑著對世界的好奇心與衝勁，常常眨眼間把家裡拆得面目全非，可牠們玩一玩卻很容易突然「斷電」，日本推主就笑談自家小柯基的趣事，總是在吵吵鬧鬧之間突然原地關機，完全沒預兆就倒在地上呼呼大睡，各種奇形怪狀的睡姿讓主人每天都好開心。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲小柯基平時玩鬧的瘋樣。（圖／Twitter：cXIVPDgXhYADSlE） ▲轉眼間就安詳入睡。（圖／Twitter：cXIVPDgXhYADSlE）▲銀狐犬：主人你看，牠突然睡著了！（圖／Twitter：cXIVPDgXhYADSlE）▲銀狐犬偶爾會在旁邊觀察小柯基的睡姿。（圖／Twitter：cXIVPDgXhYADSlE） 該名日本推主飼養了一隻日本銀狐犬，近期則又接回一隻小小柯基，柯基寶寶的生活很單純，不是吃，就是玩和睡覺，可是主人和銀狐犬怎麼樣都摸不透小柯基的睡覺規律，飼主就曾笑說，明明耳朵還聽見「噗唰噗刷」玩玩具的聲音，轉頭就見牠趴在地上倒頭大睡，毫無徵兆，有時候還會跑去檢查看看小柯基的呼吸，確認牠到底是昏倒還是在睡覺。▲小柯基總是隨時隨地、毫無徵兆就倒在地上呼呼大睡。（圖／Twitter：cXIVPDgXhYADSlE） ▲主人看這睡姿，笑說：「這不是海豹嗎？」（圖／Twitter：cXIVPDgXhYADSlE） 小柯基跟大雄一樣3秒入睡的絕技令眾人紛紛爆笑，回應「小狗就是會突然睡著，完全沒前兆XD」、「看起來真的累」、「好像我家小孩，莫名其妙倒在浴室呼呼大睡」、「缺乏電量救要躺在地上充電啊」。 （編輯：李惠婷） 柯基睡窩開心齊露肚！貓咪頭上空空好淒涼 網：再買一個柯基小園丁陪澆花！自叼器具「咚咚咚」小碎步：快快長大小主人玩瘋！狗看一片狼藉發出「靈魂拷問」：她這樣OK？