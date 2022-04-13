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iPhone超神App！選好畫面「無腦剪片」　即起更新免費用

▲Apple iMovie 3.0 推出故事畫板和魔幻影片，製作精美影片變得更輕鬆。(圖／取自官方)
▲Apple iMovie 3.0 推出故事畫板和魔幻影片，製作精美影片變得更輕鬆。(圖／取自官方)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-13 11:28:44

Apple裝置包括iPhone、iPad、Mac，其實內建一款影片剪輯軟體《iMovie》，但使用率一直不夠高，對於想要進階的用戶來說功能不夠，對於剪輯新手又不夠友善、直覺。若使用第三方App，想要進階功能則需要付費解鎖。Apple推出新版本 《iMovie》，近期功能大更新，加入了幫助使用者學習剪輯的「故事畫板」，以及自動辨識素材剪輯的「魔幻影片」兩項實用功能，將可簡化影片創作過程，不需額外付費，想自學或是無腦產出影片都適用。

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▲Apple iMovie剪輯軟體。(圖／取自官方)
▲可以添加獨特的預製影片風格，讓計畫案的視覺和感覺更豐富。(圖／取自官方)
「魔幻影片」無腦剪輯

使用者只需從裝置中選取影片、照片，魔幻影片會立即識別出素材的最佳部分並建立計畫案，用戶也能從分鏡表中重新排列或刪除片段，或進一步編輯計畫案，可以添加樣式來改變影片整體的視覺和感覺，產出的影片可以從 iMovie 分享至「訊息」、「郵件」和社群媒體。

▲Apple iMovie剪輯軟體。(圖／取自官方)
▲使用者可以藉由魔幻影片，自動以「照片」相簿內容創作精美影片。(圖／取自官方)
「故事畫板」初學者導師

故事畫板可幫助初學者學習剪輯並提升說故事的技巧，創作者 20 種不同的分鏡腳本選項，不必從空白時間軸開始，分鏡腳本選項包括各種熱門影片類型，像是烹飪教學、問與答、產品評論、新聞報導等。每個分鏡腳本都有一個分鏡表，用於組織片段以講述特定故事。每個佔位區還包括一個說明式縮圖，以及一個提示問題，或是該片段更有趣的拍攝方法建議。若要增添自訂內容，可以視需要在分鏡腳本中添加、重新排序、刪除鏡頭。

創作者可以套用、測試各式影片風格，包括標題和轉場，以及標題設計、字體、濾鏡和調色板選項。音樂曲目會根據計畫案長度動態調整，使用者可以用修剪、拆分、片段速度和片段音量等直覺的剪輯工具來完善每個片段。

▲Apple iMovie剪輯軟體。(圖／取自官方)
▲創作者可以從 20 種根據熱門影片類型預製的分鏡腳本進行選擇以開始創作。(圖／取自官方)
iMovie 3.0即日起可於 App Store 免費更新，適用於運行 iOS 15.2 或後續版本以及 iPadOS 15.2 或後續版本的裝置，但目前只限iPhone 13系列、iPad mini（第6代）、iPad Pro 11吋或iPad Pro 12.9吋(第3代)、Mac iMovie版本需要10.3.2或是Final Cut Pro 10.6.2版本。

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