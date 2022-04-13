iPhone超神App！選好畫面「無腦剪片」　即起更新免費用

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使用者只需從裝置中選取影片、照片，魔幻影片會立即識別出素材的最佳部分並建立計畫案，用戶也能從分鏡表中重新排列或刪除片段，或進一步編輯計畫案，可以添加樣式來改變影片整體的視覺和感覺，產出的影片可以從 iMovie 分享至「訊息」、「郵件」和社群媒體。
「故事畫板」初學者導師
故事畫板可幫助初學者學習剪輯並提升說故事的技巧，創作者 20 種不同的分鏡腳本選項，不必從空白時間軸開始，分鏡腳本選項包括各種熱門影片類型，像是烹飪教學、問與答、產品評論、新聞報導等。每個分鏡腳本都有一個分鏡表，用於組織片段以講述特定故事。每個佔位區還包括一個說明式縮圖，以及一個提示問題，或是該片段更有趣的拍攝方法建議。若要增添自訂內容，可以視需要在分鏡腳本中添加、重新排序、刪除鏡頭。
創作者可以套用、測試各式影片風格，包括標題和轉場，以及標題設計、字體、濾鏡和調色板選項。音樂曲目會根據計畫案長度動態調整，使用者可以用修剪、拆分、片段速度和片段音量等直覺的剪輯工具來完善每個片段。
iMovie 3.0即日起可於 App Store 免費更新，適用於運行 iOS 15.2 或後續版本以及 iPadOS 15.2 或後續版本的裝置，但目前只限iPhone 13系列、iPad mini（第6代）、iPad Pro 11吋或iPad Pro 12.9吋(第3代)、Mac iMovie版本需要10.3.2或是Final Cut Pro 10.6.2版本。