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NBA／KD曝內心年度MVP人選　稱要連霸必須跟柯瑞一樣強

▲Kevin Durant表示要蟬聯年度MVP就必須像當年的Stephen Curry一樣。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant表示要蟬聯年度MVP就必須像當年的Stephen Curry一樣。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-13 11:05:35

曾是2013-14賽季年度MVP的籃網球星Kevin Durant被問到今年MVP候選人的想法，他支持76人球星Joel Embiid獲獎，並表示若金塊球星Nikola Jokic想2連霸，必須要有勇士一哥Stephen Curry當年超水準表現。

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「如果我必須選擇，我會選Embiid。」KD說，「他在得分和雙十數據領跑聯盟，他的球隊今年贏了50場比賽，令人難以置信的數據，這是偉大的一年。」

KD認為有些人支持Jokic或是公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo，是因為他們自己對那個人的看法，比起Embiid的個性等，他們更喜歡前二者。

KD說，「作為一名籃球運動員，我只看場上表現，涉及到這樣的獎項，你是誰、你的個性這些真的不重要，若要談到個性這真的不公平，不過有時情況就是這樣，但如果我有投票權，我會選擇Embiid。」

KD也認為若Jokic要爭取2連霸，就必須比前一年表現更好，就像Curry，「他在2015和2016年背靠背拿到MVP，他的場均數據讓他拿到第一個MVP，但他拿到下一個MVP時又提升了一個新的水平。若你要連拿2年不能複製做同樣的事。」
 

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