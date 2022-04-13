面對疫情大海嘯來襲　侯友宜：全面備戰、保持醫療量能

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侯友宜認為，去年擋住Alpha1病毒、Delta病毒，現在則面對Omicron病毒，目前台灣選擇邊境的開放，就要有病毒進到社區的策略準備，面對的是疫情的大海嘯即將來臨，將不斷調整步伐，讓2年前成立的居家檢疫關懷中心轉型為居家照護關懷中心，採取輕症、無症狀者在宅照護，讓確診者不要變成中、重症，絕對不能拖垮醫療的量能，新北全面備戰，並願意承擔、分享經驗。
衛生局長陳潤秋補充，新北市啟動亞東紀念醫院、新北市立聯合醫院、輔大醫院等3家核心的醫院試營運居家照護，截至12日晚間已試收32名病患；教育局長張明文則說，未來教學的主軸，在於低風險與無風險的學生在學校實體上課，高風險的學生居家學習，以確診者為中心，精準匡列停課範圍，經疫調後密切接觸者才會停課，未來，被匡列者改變為停止實體課程10天。
警察局長黃宗仁強調，電子圍籬的訊號異常，主要是訊號不良等因素造成訊號異常，經過警方實際查訪後，統計3月3件違規、4月4件違規；侯友宜則呼籲，防疫是大家共同面對的責任，沒有一個人願意確診或被居家隔離，我們可體諒跟包容，但是面對確診或被匡居家隔離的個案，「法律有相關的規定」，必須在這段時間共體時艱，遵守傳染病防治法的規定，千萬不要離開以免受罰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。