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面對疫情大海嘯來襲　侯友宜：全面備戰、保持醫療量能

▲新北市長侯友宜直指，面對疫情的大海嘯來襲，不僅要面對、接受衝擊，更要要做好策略的因應。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.13）
▲新北市長侯友宜直指，面對疫情的大海嘯來襲，不僅要面對、接受衝擊，更要要做好策略的因應。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.13）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-13 11:26:32

Omicron來勢洶洶！新北市長侯友宜今（13）日在市政會議中直指，面對疫情的大海嘯來襲，我們不僅要面對、接受衝擊，更要做好策略的因應，新北目前以保持醫療的量能為主；此外，新北已由3家的核心醫院試營運，收案32名居家照護的個案。

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侯友宜表示，面對疫情的變化，新北市2年多來不斷做好超前的部署，若無法阻絕於邊境，新北市永遠是首當其衝，雖然有些做法一度受到外界的質疑，但新北市願意承擔、面對；中央的政策是一個原則，要落實到地方來執行，地方一定要有配套，現在是國家疫情時刻的關鍵轉捩點，而他一貫的態度就是「同島一命」，與中央攜手合作，因為沒有人可以置身事外。

侯友宜認為，去年擋住Alpha1病毒、Delta病毒，現在則面對Omicron病毒，目前台灣選擇邊境的開放，就要有病毒進到社區的策略準備，面對的是疫情的大海嘯即將來臨，將不斷調整步伐，讓2年前成立的居家檢疫關懷中心轉型為居家照護關懷中心，採取輕症、無症狀者在宅照護，讓確診者不要變成中、重症，絕對不能拖垮醫療的量能，新北全面備戰，並願意承擔、分享經驗。

衛生局長陳潤秋補充，新北市啟動亞東紀念醫院、新北市立聯合醫院、輔大醫院等3家核心的醫院試營運居家照護，截至12日晚間已試收32名病患；教育局長張明文則說，未來教學的主軸，在於低風險與無風險的學生在學校實體上課，高風險的學生居家學習，以確診者為中心，精準匡列停課範圍，經疫調後密切接觸者才會停課，未來，被匡列者改變為停止實體課程10天。

警察局長黃宗仁強調，電子圍籬的訊號異常，主要是訊號不良等因素造成訊號異常，經過警方實際查訪後，統計3月3件違規、4月4件違規；侯友宜則呼籲，防疫是大家共同面對的責任，沒有一個人願意確診或被居家隔離，我們可體諒跟包容，但是面對確診或被匡居家隔離的個案，「法律有相關的規定」，必須在這段時間共體時艱，遵守傳染病防治法的規定，千萬不要離開以免受罰。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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