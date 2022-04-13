屏東大鵬灣情殺命案！台中男醋勁大發 失手活活揍死小王
屏東縣東港鎮12日凌晨1時許發生聚眾鬥毆致死事件，警方獲報後，趕往大鵬灣跨海大橋下停車場，發現一名李姓男子，遭黃嫌打到倒臥在地，經緊急送醫後仍傷重不治，警方隨後將黃姓男子、友人蘇姓男子帶回，訊後依傷害致死及毀損罪移送偵辦。
據了解，動手打人致死的黃姓男子，疑似懷疑鄭姓女友與李姓男子在交往而醋勁大發，在12日凌晨在大鵬灣跨海大橋下停車場下，發現李男在車上與鄭女飲酒聊天，憤而對其拳打腳踢，友人蘇男也上前抱不平，持雨傘將李男的小客車後擋風玻璃敲破。
民眾見狀趕緊報警，東港警方到場後，李男已倒臥在地，經緊急送醫後仍因傷重宣布不治，後續將擇期解剖、釐清死因，並調閱路口監視器比對，還原事發經過。
而黃姓男子與蘇姓男子遭警方當場逮補，訊後分別依傷害致死、毀損罪嫌移送法辦。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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