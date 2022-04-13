陳柏惟罷免日籲監票遭罰50萬　李雨蓁落淚宣示將提訴願

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曾友俞表示，只因身為辦公室主任就無法呼籲監票，那人民的言論自由是否因職業有不同？而若不是從事政治工作，是否能知悉有前述的情況甚至敢於發言？而鼓勵人民監督國家權力行使，也就是呼籲監票，應該是值得讚許的行動，為何成為該被裁罰的不法行為？也因此，將提起訴訟，釐清作為一個公民的價值與行為標準究竟何在。
台灣基進秘書長王興煥說，去年10月23日，罷免案的投票日，李雨蓁呼籲「監票」，絲毫無涉投票意向，卻被台中選委會裁定為「於投票日從事競選、助選或罷免活動」。不論就實質面或形式面而言，台中選委會都執行了一個違背正義的裁處。台中選委會不僅傷害了律法，也傷害了民主。
王興煥表示，台灣基進會全黨支持李雨蓁，因為全黨所捍衛的，是打造一個更公義的政治環境、更完善的民主制度。
民進黨立委周春米說，聽到李雨蓁被開罰50萬，除了擔心他哪裡籌錢之外，自己也馬上以法律專業看了相關貼文與裁處書。而讓他驚訝的是，李雨蓁的貼文只提到了監票，沒有任何呼籲投票的作為，卻遭到裁罰。而更令人費解的是，裁處書上沒有敘明任何理由，僅有引用法條，這完全是違背法律上該有的形式與程序。
民進黨立委林靜儀表示，呼籲全民自主監票的本質即在深化民主，不管是選舉、公投或是罷免等投票行為皆然。這次在補選時期，也有推出懶人包請民眾留意疑似干擾投票及投開票的舞弊事件，並提供合法的因應方式，請民眾投票後，也可以前往自主監票。而反罷當日確實有民眾回報許多異常的現象，例如投開票所外多有手持計數器疑似點人頭的情況、攝影機拍攝前往投票的民眾等情形，這些都可能是影響民眾投票意向的行為，而雨蓁當時僅是在社群媒體呼籲有異常情況，請民眾幫忙多雙眼睛，多留意和反映問題，來保障大家的投票權，並無不妥之處。
台灣基進中彰投主委陳柏惟表示，李雨蓁一直是一個實事求是，有幾分證據說幾分話的人，也深受團隊和鄉親的信任，投票當天不只是他，在地鄉親也諄諄囑咐一定要監票，甚至也有媒體報導令人匪夷所思的狀況。李雨蓁只是提醒大家監票，卻被裁罰，這是相當不公平也有失比例原則的決定。
陳柏惟提到，這幾年台灣各地都有公民自主監票的風潮，這些自願者，不為私利，這跟黨派無關，而是為了維護台灣民主的制度。若提醒大家監票就被如此針對，公理何在？公義何在？
李雨蓁說，在自己的呼籲文當中，從頭到尾沒有一字一句提到任何跟投票意向有關的內容，也沒有拉票行為，僅僅只是希望呼籲大家一起去合法監票。為什麼需要這樣呼籲？因為罷免投票日當天有許多的亂象、有許多的狀況，有人拿著攝錄影機全程錄影、有人用計數器計票，更有人在投開票所圍事顧票，這些舉動都造成鄉親極大的壓力，在恐懼下進行投票，但通報台中市選委會都只是獲得「非30公尺內未違反規定」的答覆，所以只能轉而集結民眾自主監票來保護鄉親的自由。
李雨蓁說，這些攝錄影的、拿計數器的、派人圍事投票，形成鄉親壓力的人沒事、沒罪，而自己僅僅只是呼籲民眾合法監票，卻要被台中市選委會重罰50萬，這樣的裁決公正嗎？這個社會還有公理存在嗎？全台灣都知道顏家在顧票桶，那些人不會受到調查，甚至不會被攤在陽光下檢驗，而像我們這樣平凡但勇於說真話的年輕人，卻要受到台中選委會的秋後算帳、政治追殺，這是世界級的荒謬。
李雨蓁情緒激動落淚表示，將向台中市選委會提起訴願，相信也期盼訴願書送交中央選委會後，社會大眾會還給為台灣民主自由奮戰的年輕從政者一個清白，希望日後不再有人會因為質疑顏家、台中市政府、台中選委會而被打壓、被清算、被政治追殺。