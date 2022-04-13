foodpanda「省錢秘技」攻略公開　網驚：原來可以這樣用

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foodpanda 品牌大使「胖胖達」有各種隱藏好康，即日起至四月底，攜手摩斯漢堡、 7-ELEVEN 、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡等超過三萬間店家，祭出破千萬元美食金，藏進全台各門市中的胖胖達貼紙、海報及聯名紙袋裡，只要發現「胖胖達」並拿起手機一掃，胖胖達就會送上專屬優惠碼，最高價值200元美食金。
密技2：解鎖pandabox送限時折扣
有時打開APP會跳出一個「解鎖 pandabox」活動，foodpanda每天不定時透過pandabox釋出各種限時優惠，時間內挑選指定店家並消費滿指定金額，便能無條件享金額折抵，滿150現折40、滿200現折60、滿300現折100，很常比親自到店內買還便宜。
密技3：訂閱pandapro免運再送好康
如果是每個月都會訂3 次以上外送的人，訂閱pandapro絕對回本，提供訂閱期間無限次滿額免外送服務費，每月還能獲得美食外送或生鮮雜貨優惠碼，4 / 30前訂閱 pandapro，便能獲得 11 張總價值1120元優惠券，對比 pandapro 年費訂閱費用1079元，相當於免費訂閱還有賺。
密技4：善用高回饋信用卡
消費者在叫外送時，可善用高回饋信用卡，快速累積刷卡紅利。消費者也可多多利用返利平台至 foodpanda 訂餐。JCB 信用卡獨家優惠碼：即日起至 4 月 30 日，全平台消費刷 JCB 信用卡滿 300 輸入【PSJCB204】現折 100，每人可用 1 次。
密技5：買美妝比實體便宜
意想不到，用外送買美妝比實體通路還便宜，以常見的媚比琳無敵特霧粉底液來說，一般通路售價 357元，若搭配 foodpanda 生鮮雜貨專屬 75 折優惠碼只要不到三百元，讓美妝用品在外送上的訂購率居高不下！生鮮雜貨專屬優惠碼：即日起至 4 /14 ，訂購生鮮雜貨滿 399 輸入優惠碼【就四想買】享 75 折優惠，最高可折抵 150，每人可用 2 次。
密技6：選環境友善店家享折扣
要選擇環境友善店家，輸入專屬優惠碼消費滿 200 還能現折 50！環境友善店家專屬優惠碼：即日起訂購美食外送指定「環境友善店家」，消費滿 200 輸入優惠碼【愛地球】即可現折 50，每人可用 1 次。
密技7：「達人挑戰」集點換高額優惠券
foodpanda APP上的「達人挑戰」集點活動，是獲得高額優惠券的機會，會定期更新不同任務，例如「完成線上付款 8 次」、「訂購 3 次生鮮雜貨」等，完成便能贏得專屬徽章及活動點數，而活動點數累積至一定數量後便能兌換 40、70、120等面額優惠券。
密技8：善用「外帶自取」免排隊省荷包
免排隊時間，同時減少內用群聚風險，還可以享有額外的折扣優惠，最低 79 折起。
密技9：揪團訂單，點餐不用傳手機
選好餐廳，開啟「團購訂單」功能並分享連結，大家都可以用自己的手機完成下單，省去主揪的各種煩惱。而且 foodpanda 團購訂單功能還會不定期提供專屬優惠。團購訂單專屬優惠碼：使用團購訂單功能消費滿 1,000 輸入優惠碼【GP200】即可現折 200，每人可用 5 次。
密技10：pandamart 熊貓超市食譜專區
foodpanda 首創雲端超市品牌「pandamart 熊貓超市」，透過大數據選品提供豐富多元商品，如果是不諳下廚的消費者，pandamart 熊貓超市也貼心提供「食譜專區」，將食譜及食材整理在一起，根據食譜直接下單購足所需食材pandarmart 熊貓超市專屬優惠碼：即日起至 4/30 ，訂購滿 499 輸入優惠碼【熊貓超四】享 75 折優惠，最高折抵 200，每人可用 1 次。