雲林反對中央放寬停課標準 侯友宜：授權校長當總指揮官
教育部長潘文忠於昨（12）日宣布，為不影響正常的學期教學，及學生的受教權益，停課的標準將再放寬，但雲林縣長張麗善則表態不跟進中央的停課新制；對此，新北市長侯友宜今（13）日表示，中央的原則新北尊重，但地方一定會做好應變。
侯友宜指出，中央與地方昨日有討論一套新的停班停課標準，每個地方也許狀況都不太一樣，尤其要考量的因素蠻多，新北市尊重中央的一致性標準外，也列了幾項最重要的參考因素，做好彈性應變的機制；新北市除要考慮健康的因素，有沒有打兩劑疫苗外，也要考慮經濟的因素，家長有沒有辦法照顧，更重要學習的效果，所以由校長當總指揮官，做好防疫及學生的居家照顧。
侯友宜說，將由校長評估校園內的風險，如果是低風險即採取實體的上課，高風險就採取線上的上課，教育局這的體系會跟區公所、衛生局並肩作戰，隨時做好彈性的應變；並強調，中央的原則新北市予以尊重，但是地方一定會做好應變，國小、國中、高中在整個評估的風險上，會做好應變的彈性處理。
教育局長張明文補充，低風險與無風險的學生在學校實體上課，高風險的學生居家學習，以確診者為中心，經疫調後密切接觸者才會停課，未來被匡列者改變為停止實體課程10天；為維持正常教學，教育部公布新的停課標準，校長為學校防疫與師生居家照護總指揮，一有疫情立即快速與區公所同步防疫。
※【NOWnews 今日新聞
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