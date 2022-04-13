NBA／看「齋戒月Kyrie」飆分 KD大讚佩服：我整天都在吃
NBA 2021-22賽季附加賽今(13)日開打，籃網以115:108擊敗騎士，拿下東區第7種子晉級季後賽，致勝功臣首推繳出全場最高34分12助攻的Kyrie Irving，似乎完全沒受齋戒月影響，讓隊友Kevin Durant也相當敬佩。
齋戒月期間Irving為了遵守戒律日出禁食，曾被拍到比賽開打後才在場邊飲食，吃到一半又被叫上場，相當敬業，而這段期間他的表現仍維持高水準演出，還被球迷封為「齋戒月Kyrie（Ramadan Kyrie）」。
Irving今天賽後也被問到齋戒月如何調適，「這對我來說真的很神聖，能做到這一點且還能出場比賽是種祝福。這比想像中的難，你不能把白天的任何時刻視為理所當然，我沒有多餘的時間或精力，所以我上場就是注意細節，提醒自己我正在呼吸，那就夠了。」
KD表示很尊敬Irving和正值齋戒月的人們，「這很難做到，我整天都在吃東西，尤其是如果你有這樣的工作，真的很尊敬他，還能打NBA比賽，他是很特別的人，希望他能繼續撐下去。」
KD今天也用行動幫助Irving，貢獻25分11助攻3籃板，聯手拿下季後賽門票，兩人也成為隊史第三對單場砍下至少25分10助攻的組合，前一次要追溯到1993年了。