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不斷更新／停課標準新制！各縣市回應「是否跟進」懶人包

▲教育部宣布因應疫情的停課標準新制上路，各縣市首長反應不一。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲教育部宣布因應疫情的停課標準新制上路，各縣市首長反應不一。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 13:26:412022-04-13 13:55:54

教育部長潘文忠昨（12）日在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，校園因應COVID-19疫情實體課程停課標準將進行調整，新制以班級為原則，不再依循過去有2師生染疫就全校停課的硬性規定。不過新制推出後各縣市反應不一，潘文忠今日也說明地方若有特殊考量，可透過應變小組討論。《NOWnews今日新聞》將目前各縣市首長的回應與實施措施進行整理，讓讀者快速掌握一看就懂。

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雲林縣

▲雲林縣長張麗善投票不忘呼籲縣民反萊豬。（圖／雲林縣政府提供，2021.12.18）
▲雲林縣長張麗善。（圖／雲林縣政府提供）
雲林縣府決議不跟進中央停課新制，縣長張麗善指出，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，承受風險太大，12歲以下國小及幼兒園仍維持1校2名師生以上被匡列居家隔離，全校預防性停課1到3天。至於國高中及大專院校，則會遵照教育部最新公告辦理。

新北市

新北市長侯友宜表示，中央的原則新北尊重，但是會做好應變。教育局長張明文補充，低風險與無風險的學生在學校實體上課，高風險的學生居家學習，以確診者為中心，經疫調後密切接觸者才會停課。

台中市

台中市長盧秀燕表示，會花一些時間蒐集各界的意見，教育局已邀請家長、教師、校長團體下午開會，台中市和中央的立場大致一致，但會找出共識後再做最後決定。

基隆市

▲基隆市長林右昌說明最新疫情。（圖／基隆市府提供）
▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市府提供）
基隆市長林右昌表示，中央公布的是指引也是原則，地方指揮官可因當地狀況進行防疫，沒有跟進不跟進問題。

台南市

台南市長黃偉哲表示，支持中央的政策，但認為可以動態檢討、滾動式調整，尤其針對12歲以下的國小學童，建議可以考慮區分採用較嚴格標準。

高雄市

高雄市長陳其邁表示，基本上會與中央一致，但會根據實際疫調情形、流行病學調查結果，依風險做最大考量。

新竹縣

新竹縣長楊文科表示，會跟進中央停課標準，支持教育部政策。

新竹市

▲新竹市長林智堅今（29）日表示，他宣布不參選大新竹後，所有妖魔鬼怪都現形了。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市長林智堅。（圖／新竹市府提供）
新竹市長林智堅表示，會配合教育部的新指引，不過也會視疫情狀況滾動式檢討。

台北市

台北市副市長黃珊珊表示，會尊重中央的停課標準，目前國高中以上沒有太大問題，但對於國小、幼兒園的部分，還會持續整理意見、慎重討論。

南投縣

南投縣長林明溱表示，比照雲林縣辦理，12歲以上學生依照教育部新實施的停課標準，12歲以下國小及幼兒園仍維持有2師生以上染疫，全校實體課程暫停的規定。

彰化縣

彰化縣長王惠美表示，會依據縣內疫情狀況滾動式調整，朝加嚴考慮，不見得要到三分之一班級確診才停課。

桃園市

桃園市長鄭文燦表示，停課標準不是一成不變，如果沒風險會根據中央標準，如果根據疫調與足跡判斷有風險，那還是要停課。

苗栗縣

苗栗縣長徐耀昌表示，會全力配合中央的停課標準。

嘉義市

嘉義市長黃敏惠表示，原則上會參考中央停課標準辦理，但考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，會根據疫調評估風險，視狀況調整。

嘉義縣

嘉義縣長翁章梁表示，會尊重中央的指引，但若疫調後認為有必要，會再微調強化。

台東縣

台東縣教育處長林政宏表示，會遵循中央標準，但會視疫情滾動式調整。

金門縣

金門縣府祕書長陳祥麟表示，與雲林縣相同，國小有2例確診就全校停課，國中以上則會依照中央的停課標準辦法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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