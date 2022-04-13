不斷更新／停課標準新制！各縣市回應「是否跟進」懶人包

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雲林縣府決議不跟進中央停課新制，縣長張麗善指出，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，承受風險太大，12歲以下國小及幼兒園仍維持1校2名師生以上被匡列居家隔離，全校預防性停課1到3天。至於國高中及大專院校，則會遵照教育部最新公告辦理。
新北市
新北市長侯友宜表示，中央的原則新北尊重，但是會做好應變。教育局長張明文補充，低風險與無風險的學生在學校實體上課，高風險的學生居家學習，以確診者為中心，經疫調後密切接觸者才會停課。
台中市
台中市長盧秀燕表示，會花一些時間蒐集各界的意見，教育局已邀請家長、教師、校長團體下午開會，台中市和中央的立場大致一致，但會找出共識後再做最後決定。
基隆市
基隆市長林右昌表示，中央公布的是指引也是原則，地方指揮官可因當地狀況進行防疫，沒有跟進不跟進問題。
台南市
台南市長黃偉哲表示，支持中央的政策，但認為可以動態檢討、滾動式調整，尤其針對12歲以下的國小學童，建議可以考慮區分採用較嚴格標準。
高雄市
高雄市長陳其邁表示，基本上會與中央一致，但會根據實際疫調情形、流行病學調查結果，依風險做最大考量。
新竹縣
新竹縣長楊文科表示，會跟進中央停課標準，支持教育部政策。
新竹市
新竹市長林智堅表示，會配合教育部的新指引，不過也會視疫情狀況滾動式檢討。
台北市
台北市副市長黃珊珊表示，會尊重中央的停課標準，目前國高中以上沒有太大問題，但對於國小、幼兒園的部分，還會持續整理意見、慎重討論。
南投縣
南投縣長林明溱表示，比照雲林縣辦理，12歲以上學生依照教育部新實施的停課標準，12歲以下國小及幼兒園仍維持有2師生以上染疫，全校實體課程暫停的規定。
彰化縣
彰化縣長王惠美表示，會依據縣內疫情狀況滾動式調整，朝加嚴考慮，不見得要到三分之一班級確診才停課。
桃園市
桃園市長鄭文燦表示，停課標準不是一成不變，如果沒風險會根據中央標準，如果根據疫調與足跡判斷有風險，那還是要停課。
苗栗縣
苗栗縣長徐耀昌表示，會全力配合中央的停課標準。
嘉義市
嘉義市長黃敏惠表示，原則上會參考中央停課標準辦理，但考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，會根據疫調評估風險，視狀況調整。
嘉義縣
嘉義縣長翁章梁表示，會尊重中央的指引，但若疫調後認為有必要，會再微調強化。
台東縣
台東縣教育處長林政宏表示，會遵循中央標準，但會視疫情滾動式調整。
金門縣
金門縣府祕書長陳祥麟表示，與雲林縣相同，國小有2例確診就全校停課，國中以上則會依照中央的停課標準辦法。
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