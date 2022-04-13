理解基層焦慮感　蔡忠誠：只有先來後到沒有在地和空降

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡忠誠表示，羅智強來桃園行腳傾聽民意這是好事，但在地也有許多聲音應該被聽見。對於近日大家對於選戰中的「在地」和「空降」這種二分法，產生的對立和敵視，只會對地方團結造成傷害。蔡表示桃園是閩、客、外省及新（原）住民等多族群融合的新興城市，對桃園而言，只有先來後到，沒有所謂的在地和空降。面對現在的狀況，蔡表示，黨部或地方絕對尊重黨中央提名機制，絕對支持黨主席，對於媒體指稱地方挾派系跟中央叫擺，製造緊蹦，這個跟事實不符。
蔡忠誠說，2022選舉是2024的前哨站，桃園更是重中之重，成為藍綠雙方必爭之地。最近接到許多電話，地方基層充滿焦慮感，因為大家都想贏。蔡忠誠說，民主沒有一定的公式，要因地制宜，按照現況，要考量在地的聲音，有陸軍有空軍才能打勝仗，所以這是在桃園看到的現況，在地的不是沒有聲音，目前是在整合，若無其他狀況，兩周內應該就會整合出最強的候選人，不是三個立委選出一位，而是三個團結起來選出最強的候選人。
蔡最後強調，人才是本黨最重要的資產，黨中央基於全般考量，會把對的人擺在對的位置。鑑於各縣市選情各異，因此，只有因地制宜才能提高勝選的機會，我相信沒有人比朱主席更關心桃園市長的選情！黨部的立場是絕對全力支持中央提名機制，也絕對尊重提名結果。