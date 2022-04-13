拿戰俘來換！親俄政客遭烏國逮捕 曾稱蒲亭是他女兒教父
烏克蘭安全部門12日表示，逮捕了俄羅斯總統蒲亭在烏克蘭最親近且最具影響力的盟友、反對派政治家梅維楚克（Viktor Medvedchuk）。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）提議，要求俄國拿烏克蘭戰俘來換人。
綜合媒體報導，烏克蘭安全部門（SBU）發布一張照片，可以看到梅維楚克帶著手銬，身穿烏克蘭軍裝。安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）表示，幹員們執行「迅雷不及掩耳且多層級的特殊行動」，逮捕了親俄國會議員梅維楚克。
澤倫斯基也在社群媒體上發布梅維楚克衣冠不整的、模樣狼狽的照片，表示「烏克蘭安全部門展開一項特別行動，做得好！」在公開照片之後，澤倫斯基隨即在12日晚上向全國講話，並且提出梅維楚克換取俄羅斯關押的烏克蘭戰俘。
根據了解，梅維楚克靠親俄而變得富有，他聲稱蒲亭是他小女兒的教父。梅維楚克涉嫌竊取遭俄國兼併的克里米亞天然資源，以及將烏克蘭軍事機密透露給俄國，於2021年5月因叛國罪被軟禁，但梅維楚克一再否認有不當行為，更將對他的指控描述為「政治施壓」。在俄羅斯發動侵烏戰爭後，梅維楚克便從軟禁地點逃脫。
多年以來，烏克蘭政界一直在容忍梅維楚克，因為他被視為與克里姆林宮溝通的重要渠道。烏克蘭安全部門聲明稱，「你（梅維楚克）可以成為親俄政治家，為侵略國工作多年。你最近可能一直在躲避正義。你甚至可以穿烏克蘭軍裝進行偽裝。」