超商賣鑽石是在開玩笑？還真有人買 7-11：賣出上百萬
超商除了賣10元茶葉蛋，今年3月初7-ELEVEN首度在門市霸氣開賣「鑽石」，其中最貴的是3克拉鑽戒，特價後仍要65萬元。才經過一個月，還真賣出去了，7-ELEVEN透露，至今已累積銷售上百萬元，並創下門市預購商品交易單價最高紀錄。
7-ELEVEN在3月初女人節前夕開賣鑽石，而下個月將迎來母親節，「她經濟」再度發威，把握年度最大甜點蛋糕商機，7-ELEVEN除了打造甜點吃貨地圖，更和未來鑽石專家「JOY COLORi」持續合作，在門市續賣鑽石珠寶，並從哥倫比亞空運進口紅色康乃馨鮮花，滿足送禮自用需求。
這次和未來鑽石專家「JOY COLORi」合作的商品，包括主鑽3克拉的「王妃愛戀鑽戒」及「雋永心鎖鑽戒」，還有25分至1克拉的項鍊等，共有8款鑽石珠寶。7-ELEVEN回應《NOWnews今日新聞》詢問表示，鑽石至今已銷售達上百萬元，賣最好的是透過三大支付買1萬9800元的鑽石項鍊，而特價後仍高達65萬元的3克拉鑽戒也賣出去了，創下門市預購商品交易單價最高紀錄。
看好母親節即時花禮需求，7-ELEVEN去年首賣進口康乃馨鮮花，一周就賣出超過3萬株。今年自5月2日起，將限店限量開賣哥倫比亞空運來台的紅色康乃馨花卉，單支99元，搭配透明手提花盒包裝呈現精品感，企圖用質感、CP值吸引買氣。