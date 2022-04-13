台積電、航運股領攻！台股大漲310.74點收在17301.65點
美股開高收低，台股今（13）日則上演大反攻，在台積電等電子權值股及航運股領攻下，盤中一度大漲342.30點， 衝上17333.21點，尤其在法說會前夕，市場傳出台積電首季毛利率將衝破55%，單季每股純益近8元，加上成熟製程持續滿載，台積電股價盤中漲逾3%，最高來到576元，終場收在573元，漲2.87%，台股加權指數終場以17301.65點作收，也大漲310.74點，漲幅1.83%，成交金額新台幣2609.58億元。
美國3月通膨率升至8.5%，創40多年來最大漲幅，投資人更加預期聯準會將加快貨幣政策緊縮腳步，美股4大指數收低，其中道瓊工業指數下挫87.72點，跌0.26%，以34220.36點作收；標普500指數下跌15.08點，跌0.34%，收在4397.45點；科技股那斯達克指數下滑40.39點，也跌了0.30%，收13371.57點；費城半導體指數下跌7.616點，亦跌0.25%，收3047.469點。
不過，台股今日則開高走高，以17080.4點、上漲89.49點開出，在萬海公告買進562張台積電，市場也傳出台積電在傳出首季毛利率將超越公司預定55%高標，單季每股純益接近8元水準，加上成熟製程持續滿載，台積電股價同步走高，盤中最高來到576元、上漲18元，漲幅3.4%，也帶動台股大盤指數一度攻上17333.21點，大漲342.30點， 半導體類股指數亦同步大漲，航運股同樣強勢表態漲逾3%。
最後，台股收在17301.65點，仍上漲了310.74點，台積電股價則收在573元，漲幅2.87%，航運股的長榮收盤更上漲4.09%，陽明、萬海、華航收盤股價也有3%以上漲幅，而電子股聯發科及瑞昱漲逾4%，聯詠也有3%以上漲幅，聯電、台達電、日月光、廣達、國巨收盤漲幅亦超過2%。