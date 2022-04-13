85℃伯爵拿鐵、鮮奶茶買一送一 星巴克第二杯黑咖啡免費
咖啡沒有買一送一喝不下去？85℃於明（14）日開賣第二屆咖啡大師冠軍飲品「伯爵拿鐵咖啡」與「伯爵鮮奶茶」，同步祭出買一送一嘗鮮優惠。星巴克則於今（13）日上市LINE FRIENDS聯名商品，並於4月15日起至6月3日期間，每逢周五舉辦「Black Party」，當天可享指定黑咖啡系列買一送一。
85℃明（14）日起正式開賣新品伯爵拿鐵咖啡，是85℃第二屆咖啡大師冠軍呂建霖所開發的作品，使用伯爵茶搭配拿鐵咖啡，再鋪上法國總統牌鮮奶油製成的綿密海岩，有冰熱可選，中杯85元。另一款新品伯爵鮮奶茶，則是伯爵紅茶融合濃郁鮮奶，入口後圓潤平順，能喝到佛手柑香的餘韻，中杯冰熱55元。
新品同步祭出嘗鮮價，明（14）日起至5月13日期間，85 Cafe APP會員可至APP點數兌換區，用「0點」兌換1張買一送一券，可用於伯爵拿鐵咖啡、伯爵鮮奶茶（2擇1），每位會員最多獲得1張。
而星巴克則在今（13）日上市LINE FRIENDS聯名商品，包括熊大保溫杯、筆記本、杯套，萌度爆表。此外，本周五（4月15日）起至6月3日期間，每周五都是「黑咖啡Happy Hour」，在當日上午10點至下午2點，買指定黑咖啡系列（美式／特選美式／每日精選／冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡系列），第二杯由星巴克免費招待，每人每次最多買二送二，飲料需當場一次領取。