國民黨支持度快速崩盤　林俊憲分析原因

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林俊憲表示，雖然早有不少深具遠見的人預測國民黨崩解是必然，可是恐怕沒有人預期速度這麼快。台灣由於特殊的歷史環境，民主化後的政黨政治不同其他國家的左右角力，而是台灣主體意識與大中國意識間攸關存亡的競爭，但這個局面正在改變，而且已近完成。
林俊憲說，未來能獲得人民支持的政黨，強調以台灣為主體只是基本條件，再來才是政策的辯論，至於那些一開始就不認同台灣主體性的政黨，則連進入人民目光的資格也沒有了。
林俊憲表示，讓這一切過程加速的功臣，一是中國國家主席習近平，二是烏克蘭人。前者讓台灣人認清親近中國等於滅亡，後者讓台灣人明白世界上唯一可以依靠的就是自己。兩者用不同方式加速了台灣人自我認同建構的進程，速度之快，讓國民黨不再有幾十年慢慢轉身的餘裕，而是在路線錯亂的過程中還沒找著方向就裂解了。
林俊憲也說明，當然國民黨的泡沫化不代表民進黨必然得利，取而代之的會是更多同樣堅守台灣主體性的勢力加入競爭，但這不正是台灣人長年期待的、一個正常國家的民主政治嗎？我樂觀其成，也期待這樣的未來早日到來。
林俊憲表示，看著昔日的老對手如今淪落至此，多少有些感慨，但這條路是國民黨自己選擇走上的，怪不得別人，早在2005年連戰訪問中國時就註定了結局，畢竟台灣的未來還有更多工作待完成，人們沒有餘力、也不會想管活在過去的政黨未來何去何從，往後提到國民黨的次數，恐怕也只會越來越少了。