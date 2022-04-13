主人上班！柴犬躺床「以瞳孔送行」 網笑：聽見心碎聲音
這是因為進入感情倦怠期了嗎？大部分的飼主在出門或是回家時，總是希望自家的毛小孩會熱情地送行或是迎接，不過日本有一位飼主見到這一幕可真是不知該哭還是該笑！原來這天飼主準備出門上班時，轉頭看見自家柴犬四腳朝天地躺在床上，只睜開眼睛看自己走出去，「以瞳孔送行」的方式讓飼主不禁大嘆：「我的狗狗對送行是零思維！」
這隻慵懶的柴柴叫做「Komajiro（こま次郎）」，目前三歲半，根據飼主表示當天自己穿好衣服拿起包包準備出門上班時，回頭確認一下Komajiro在做什麼，沒想到牠不僅沒有出來送行，還翻肚四腳朝天，一副極度慵懶的模樣躺在大床上，僅以眼神看著飼主，彷彿在說：「要出門囉？好喔，早點回來～」一動也不想動地自顧自躺在那裏。推主也表示Komajiro個性很懶散，牠不像其他狗狗會送行或是迎接主人，只有聽見從冰箱拿出零食時才會起床，但是吃完零食後又躺回床上放空，即使飼主平時打開監視器，也只看到牠「依然在睡覺」，簡直就是一隻黏在床上的汪星人！
網友看了照片都忍不住笑說：「主人要哭哭了」、「彷彿隔著螢幕都能聽見飼主心碎的聲音」、「人家有用眼神送行，還能節省時間啦」、「汪：不接不送！我回家睡覺了（笑）」、「牠已經融化在床上了，就別強求了」。（編輯：陳珮瑜）