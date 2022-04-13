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中市空汙治理改善　議員批不減反增

▲市議員賴佳微針對空汙整理出圖表指出，盧市長執政後，近三年改善PM2.5的成效是六都最差(圖／柳榮俊攝2022.4. 13 )
▲市議員賴佳微針對空汙整理出圖表指出，盧市長執政後，近三年改善PM2.5的成效是六都最差(圖／柳榮俊攝2022.4. 13 )

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-13 14:22:012022-04-13 15:16:22

台中市議會今(13)日進行專案報告，民進黨市議員賴佳微針對空汙整理出圖表指出，盧市長執政後，近三年改善PM2.5的成效是六都最差，去年甚至不減反增，六都惡化最嚴重。完全顯示盧秀燕的「市長換人、空氣換新」是口惠而不實，因為其他五都市長在空汙治理的表現明顯比盧秀燕更勝一籌。

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賴佳微表示，「市長換人，空氣換新」，這句口號當初有不少市民相信。但這幾年台中市的空汙治理成效，遠比其他五都還差，政治口號大於實質政策落實。從簡單的兩張圖表，就能夠拆穿盧市府自稱空汙治理比其他縣市還好的謊言。


環保局表示，市長盧秀燕在改善幅度更小、難度也更高的空品成績單上，由107年的18.8微克，進步到109年的15.4微克，已相當接近國家空氣品質標準的15微克。即使去年上半年受到長期乾旱及不利擴散天數偏多影響，導致全國各縣市去年上半年的PM2.5均較109年同期上升，台中也受到影響，但PM2.5濃度也僅略升至16.9微克，仍是比107年改善近2微克，顯示在氣候條件如此嚴峻下，市府努力推動各項空品管制措施，顯見成果


賴佳微指出，從2018年到2021PM2.5平均濃度六都改善比較表，台中市整體下降的平均PM2.5濃度，三年來以六都來比較是下降最少的1.9微克/立方公尺。相較台南是下降最多3.9、桃園下降第二多的3.5，充分顯示盧市府在空汙治理上，沒有其他縣市來的高明。再從2021年與2020年的PM2.5平均濃度來看，不比不知道，一比才發現台中市是六都成長比例最高，數據不減反增，整整增加百分之9.74趴，是六都增加最多。


賴佳微批，從這些數據比較，台中市長換一個盧秀燕以外的人，空氣應該都能換的更新。請盧市府正視自己的問題，不要每天活在被局處美化後的數據。務實且努力的向其他縣市來求教，還給台中市民更優良的空氣品質。

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