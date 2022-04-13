中市空汙治理改善　議員批不減反增

台中市議會今 (13) 日進行專案報告，民進黨市議員賴佳微針對空汙整理出圖表指出，盧市長執政後，近三年改善 PM2.5 的成效是六都最差，去年甚至不減反增，六都惡化最嚴重。完全顯示盧秀燕的「市長換人、空氣換新」是口惠而不實，因為其他五都市長在空汙治理的表現明顯比盧秀燕更勝一籌。

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賴佳微表示，「市長換人，空氣換新」，這句口號當初有不少市民相信。但這幾年台中市的空汙治理成效，遠比其他五都還差，政治口號大於實質政策落實。從簡單的兩張圖表，就能夠拆穿盧市府自稱空汙治理比其他縣市還好的謊言。

環保局表示，市長盧秀燕在改善幅度更小、難度也更高的空品成績單上，由

107

年的

18.8

微克，進步到

109

年的

15.4

微克，已相當接近國家空氣品質標準的

15

微克。即使去年上半年受到長期乾旱及不利擴散天數偏多影響，導致全國各縣市去年上半年的

PM2.5

均較

109

年同期上升，台中也受到影響，但

PM2.5

濃度也僅略升至

16.9

微克，仍是比

107

年改善近

2

微克，顯示在氣候條件如此嚴峻下，市府努力推動各項空品管制措施，顯見成果

賴佳微指出，從 2018 年到 2021 年 PM2.5 平均濃度六都改善比較表，台中市整體下降的平均 PM2.5 濃度，三年來以六都來比較是下降最少的 1.9 微克 / 立方公尺。相較台南是下降最多 3.9 、桃園下降第二多的 3.5 ，充分顯示盧市府在空汙治理上，沒有其他縣市來的高明。再從 2021 年與 2020 年的 PM2.5 平均濃度來看，不比不知道，一比才發現台中市是六都成長比例最高，數據不減反增，整整增加百分之 9.74 趴，是六都增加最多。