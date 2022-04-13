台灣將與病毒共存？借鏡國外慘痛經驗　遵守6原則

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會中檢視藥物及疫苗的實證依據。強調在COVID-19疫情中民眾能夠回歸至新常態生活的關鍵，包括疫苗接種、檢測及監測、藥物，口罩、手部衛生等非藥物介入措施。多國資料仍然支持完整疫苗接種可以有效預防重症及死亡、減少住院需求；但是，單獨依賴疫苗接種尚無法完全免於感染或散播疾病，也無法達成全面的群體免疫而終結疫情。另外，許多國家輕忽非藥物介入措施，促使病毒變異株持續崛起並快速散播，不僅影響疫苗預防效果，甚至對單株抗體治療效果產生不確定性。
國際學者屢屢警告，新興傳染病全球疫情是人類健康之持續威脅。國際情勢顯示新冠病毒將常態存在，在全球化的今日，台灣必須有所因應。而各國防疫作為及成果取決於民眾認知、社會期許、政府承諾、以及基礎建設等。
借鏡各國慘痛經驗 台灣應警惕
此次論壇大家提出不同面向的意見，充分討論並有相當的共識。與會者憂心疫苗接種率不理想，尤其是長者。此外，國內抗病毒藥物準備還不理想，尤其是供貨的時程不確定；再加上藥物尚無法使用於嬰幼兒，藥物治療也不是百分之百有效。國內疫情已社區化，若持續快速延燒，恐嚴重衝擊醫療量能，排擠原本非COVID-19之醫療及就醫者權益。兩年來各國慘痛的經驗，以及近期香港與韓國疫情發展，皆值得我們警惕及借鏡。
綜整論壇重要結論
1、儲備藥物、合理分配、風險分流：
考慮社會永續發展，台灣在調整往新常態生活的過程，政府應審慎規劃並考慮配套措施，包括持續準備充足的疫苗及抗病毒藥物，適當分配預算及資源。建議盤點特定族群第三劑疫苗接種情形，並進行風險控管。目前疫情傳播迅速，建議快速篩檢，依據個人風險分流安置，以兼顧民眾健康安全，及保全醫療量能。
2、疫苗接種、保護自己、守護他人：
呼籲民眾，應持續秉持戒慎但不恐懼的態度，守護自我健康不鬆懈。配合各項防疫措施的進行，包含疫苗接種、手部衛生及口罩佩戴。特別是長者、孕婦、免疫低下者，應積極完成三劑COVID-19疫苗接種。另外，嬰幼兒等無法施打疫苗者的家人或其照顧者，也應積極完成三劑COVID-19疫苗接種，以提供間接保護的效果。
3、嚴守防線、管理機構、避免群聚：
疫情社區化並持續延燒，恐再度在醫療機構、人口密集機構等，引起群聚感染，機構應妥為因應，以維護病人安全及職場安全。病友及陪病者皆應配合機構之管制措施。
4、疫調匡列、適當調整、減輕傷害：
疫調等精準防疫作為在台灣防疫措施中扮演重要角色，然兩年來第一線防疫人員長期過勞，近日疫情也已超過量能。在民眾有完整疫苗接種的背景下，建議依據場域風險適當調整疫調匡列原則。
5、齊心防疫、同步防疫、台灣更好：
基於專業及社會責任，學會將持續協助政府，並加強對民眾衛教，透過公民賦權，全民攜手防疫，共渡難關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53367
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