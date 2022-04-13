疑女友移情別戀 醋男夥同友人跨海大橋下圍毆情敵致死
屏東縣警局東港分局東港派出所昨(12)日凌晨1時45分許接獲民眾報案，稱在東港鎮大鵬灣跨海大橋下停車場有民眾打架案件，警方獲報迅速到場發現黃姓男子因女友與李姓男子過從甚密所引起之糾紛，黃男與友人蘇男圍毆李男，警方到場後立即將李男送醫急救，但仍宣告不治。全案將黃男及蘇男依毀損及傷害致死罪移送屏東地檢署偵辦。
東港分局東港派出所於111年4月12日1時45分許接獲民眾報案，稱在東港鎮大鵬灣跨海大橋下停車場有民眾打架案件，警方獲報迅速到場發現黃姓男子因女友與李姓男子過從甚密所引起之糾紛。
東港派出所表示，員警到場了解後，為黃姓主嫌因懷疑女友與李男交往，於是開車載著黃、蘇兩名友人前往大鵬灣找尋女友，終於在跨海大橋下停車場發現李男與鄭女在車上飲酒聊天，黃姓主嫌當場醋勁大發與李男互毆，黃男的友人蘇男在場立刻上前踹打李男，李男隨後被打倒在地，另蘇男又持雨傘砸破李男的轎車後擋風玻璃毀損，警方獲報到場，發現李男已倒臥在地，經緊急送醫後後仍不治。
東港派出所也將在場黃男等3人及鄭女帶回以釐清案情，李男死因正由鑑識單位採證，並調閱路口相關監視器比對積極調查中。全案將黃男、蘇男依毀損及傷害致死罪移送屏東地檢署偵辦。警方也呼籲民眾，街頭暴力零容忍，警方絕對會速查嚴辦，更提醒民眾遇事請理性解決，勿使用暴力。