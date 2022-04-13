本土激增744例！+3人「中症」 皆至少接種過2劑疫苗
中央流行疫情指揮中心表示，今（13）日國內新增744例本土病例，為新年新高，其中有3例為中症狀，年齡均落在80多歲，發病日為4/7至4/9，兩人接種三劑疫苗，一人接種兩劑疫苗，指揮官陳時中說，個案目前使用瑞德西韋與氧氣鼻管治療、狀況穩定，國內累計共有18例中重症患者。
指揮中心表示，目前這18例中/重症個案，有5人未接種疫苗，1人打1劑AZ疫苗、1人打1劑BNT疫苗、2人打2劑AZ疫苗、1人打2劑BNT疫苗、1人打2劑德納疫苗、1人打2劑高端疫苗、5人打AZ疫苗2劑跟1劑莫德納疫苗、1人打AZ疫苗2劑跟1劑BNT疫苗。另重症/死亡2例分別為未接種疫苗和打2劑AZ疫苗。
至於國內醫療資源統計，全國專責及負壓隔離的空床數為4563、空床率為58.1％；中央集中檢疫所的空床數為6489、空床率為40.9％；地方加強型防疫旅館的空床數為785、空床率為12.6％。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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