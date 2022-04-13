高雄今+50　疫情燒進高雄長庚、高醫

高雄市今日新增50例確診案例，高雄市長陳其邁表示，其中娛樂場所相關的2例都與屏東天上人間有關，累積確診數已達到23例，密切接觸者相關有24例、隔離期間陰轉陽則有14例、疫調中1例，至於外縣市旅遊史相關仍有9例，至於高雄長庚和高醫分別傳出有醫護確診和確診者足跡，高市府指出目前，擴大篩檢都是陰性，持續追蹤中。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日娛樂場所相關新增2例，都與屏東天上人間有關，一名員工一名顧客，至於外縣市9例確診中，就有5例是跟4月8日台北小巨蛋演唱會相關，1例新北則是因為和親戚有密切接觸，另花蓮3例則是和確診民眾同行確診，潘炤穎強調，若是在熱點足跡的「人、時、地」有接觸風險，若出現身體狀況，請到社區採檢站進行採檢。
對於高雄長庚、高醫分別傳出有確診案例和確診者足跡，潘炤穎說，兩大醫學中心都第一時間掌握狀況，長庚是因為有內部工作人員，休假期間因參加聚會，出現社區風險感染，返回職場半天接觸的200多位醫護病患，經過檢驗全數陰性；至於高醫也召回上千人進行採檢，目前也都是陰性；潘炤穎也表示，醫學中心的感控小組第一時間就進行動作，在醫院有做好防護措施，且因為個案比較早發現，其實感染風險不高。
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