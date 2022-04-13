芒果熟了！大苑子推1000cc最大杯冰沙 一杯爽吃三顆愛文
夏天真的來了！連日的高溫，終於等到芒果也熟了！手搖飲品牌大苑子每年第一個敲響芒果季，推出愛文芒果冰沙年年暢銷，2020年升級愛文芒果冰沙Double Double，以浮誇四倍果肉的份量造成迴響，曾創下單日芒果進貨量超過台北果菜市場，整個芒果季使用超過854噸新鮮芒果的台灣紀錄。今（13）日宣布屏東枋山在欉紅愛文芒果冰沙開賣，還預告將推出1000cc「愛文芒果冰沙最大杯」，不手軟一次使用超過三顆愛文芒果製作，光果肉就重達600克的豪邁大手筆，芒果控一定要開搶。
以水果為核心的大苑子，堅持使用新鮮水果、掌握採收時間「保鮮」，向來是直接到產地與優質農民合作收購，創辦人邱瑞堂坦言水果真的無法保證固定價格，但會做到品質保證。在各個水果產區成立集貨中心，擁有自己的物流結合三間倉庫包辦配送，保證今天採收的水果、隔天就能抵達店內，產量最多的熱銷時刻，「20幾頓的貨車可是每天出車兩台往北部運送」。
年年暢銷的愛文芒果冰沙已然是店內招牌，2020年以浮誇四倍果肉份量升級，推出「愛文芒果冰沙Double Double」造成迴響，曾創下單日芒果進貨量超過台北果菜市場，整個芒果季使用超過854噸新鮮芒果的台灣紀錄，總計2.7億的芒果季產值。受到氣候影響，芒果季以往大約三月底就能開跑，今年至四月才上市第一批熟成愛文芒果。
邱瑞堂自豪表示「大苑子的芒果冰沙，在市場上敢說『一直被模仿，但無法被超越』」。不僅4/13正式回歸愛文芒果冰沙，他笑稱「喜愛芒果的消費者，就是要吃越多越好」，預告將於盛產期推出1000cc「愛文芒果冰沙最大杯」，不手軟一次使用超過三顆愛文芒果製作，光果肉就重達600克的超狂豪邁冰沙。
談起未來展店計畫，業者直言「希望能為水果創造更多接觸客人的機會」，已不再拘泥於大幅開展實體店面去佔有市場，過去實體門市創造的業績，如今電商網購平台也已經逐漸追上，目前大苑子自家外送佔業績兩成、外送平台也佔兩成。因應現在消費板塊轉移，更適合以生活模式接近客人。
因此大苑子2021年順勢推動「六顆柳丁汁」瓶裝飲料、「一顆芒果乾」療癒小食等新品，去年以盛產水果如草莓、芒果、鳳梨，製作的「鮮果奶酪」，一改過去甜品印象，第一年推出便賣出兩千多萬業績；今年預計也將有新的水果加工產品問世。