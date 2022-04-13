各縣市老年人疫苗覆蓋率曝！連江縣最高 近9成完整接種
中央流行疫情指揮中心今（13）日表示，國內本土病例增744例，創新年新高，疫情升溫，讓高風險族群的疫苗覆蓋率成為焦點，指揮官陳時中公佈各縣市65歲以上疫苗覆蓋率，第一劑84.1%、第二劑79.6%、第三劑64.9%，基礎加強劑接種率 1.4%，比全國的第 1 劑 83.9%、第 2 劑 79.04%略低；若以縣市別來看，連江縣接種率居冠，接著依序是基隆、桃園、台中、高雄，台東最低。
根據指揮中心數據指出，截至目前，國內疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 83.9%、第 2 劑 79.04%、基礎加強劑接種率 0.83%、追加劑接種率 53.19%。
陳時中說，65歲以上長者是中重症高危險群，須要盡快接種疫苗獲得保護，各縣市接種，以連江縣有顯著第二劑將近九成，其餘相對低的希望趕快努力，畢竟對整體重度或死亡有很大的影響。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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