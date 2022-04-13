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洗腎病人該打疫苗嗎？專家4點分析曝解答：建議完整接種

▲台灣腎臟醫學會黃尚志理事長分析洗腎病人接種疫苗狀況。（圖／台灣腎臟醫學會黃尚志理事長提供）
▲台灣腎臟醫學會黃尚志理事長分析洗腎病人接種疫苗狀況。（圖／台灣腎臟醫學會黃尚志理事長提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 14:46:04

中央流行疫情指揮中心今（13）日在記者會上請來台灣腎臟醫學會黃尚志理事長，向大家說明洗腎病人接種新冠疫苗的問題，黃尚志理事長指出，洗腎病人未施打疫苗最主要的原因為病人拒絕，但黃尚志強調根據國內外學術報告與經驗，建議洗腎病人該完整接種疫苗，以減少重症機會。

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▲台灣腎臟醫學會黃尚志理事長分析洗腎病人接種疫苗狀況。（圖／台灣腎臟醫學會黃尚志理事長提供）
▲台灣腎臟醫學會黃尚志理事長分析洗腎病人接種疫苗狀況。（圖／台灣腎臟醫學會黃尚志理事長提供）
黃尚志表示，目前尿毒病人多採取透析也就是所謂的洗腎療法，而洗腎病人因為免疫力低、併發症多、且多為老年族群又須頻繁進出醫療場所，是被感染的高風險族群，確診新冠的風險是一般人的5～20倍，死亡率則是一般人的10倍。且染疫後仍要繼續洗腎，無形中成為醫療場所嚴重負擔。

黃尚志指出，目前洗腎病人完整接種2劑疫苗的比例達到80.1％，但接種第3劑加強劑的只有偏低的65.2％。而分析未施打疫苗的原因，高達56％是病人自己主動拒絕，施打當天因為專業評估狀況不適合接種的僅有8.5％。

黃尚志表示，對於洗腎病人是否該打疫苗的疑問，可以分成4面向分析。首先「不打會怎樣？」答案是洗腎病人確診後一半會住院，每五個洗腎病人確診後死去一個，且傳染其他病人及醫護的機會高。

「有慢性病適不適合打？」答案則是有糖尿病、高血壓、心臟病、腦血管疾病、周邊動脈疾病都適合，若有使用免疫抑制劑或類固醇則請詢問主治醫師。

「副作用會不會比較嚴重？」答案是已經證實疫苗在洗腎病人安全性與一般人無差異，疼痛與一般預防疫苗差不多。

「施打注意事項」則是不限定洗腎前後，不需選廠牌也不需特別多喝水。

▲台灣腎臟醫學會黃尚志理事長分析洗腎病人接種疫苗狀況。（圖／台灣腎臟醫學會黃尚志理事長提供）
▲台灣腎臟醫學會黃尚志理事長分析洗腎病人接種疫苗狀況。（圖／台灣腎臟醫學會黃尚志理事長提供）
黃尚志最後呼籲，洗腎病人、老年人、與醫療相關工作人員，應盡快接受完整疫苗接種，減少發生重症機會。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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