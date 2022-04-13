洗腎病人該打疫苗嗎？專家4點分析曝解答：建議完整接種

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黃尚志指出，目前洗腎病人完整接種2劑疫苗的比例達到80.1％，但接種第3劑加強劑的只有偏低的65.2％。而分析未施打疫苗的原因，高達56％是病人自己主動拒絕，施打當天因為專業評估狀況不適合接種的僅有8.5％。
黃尚志表示，對於洗腎病人是否該打疫苗的疑問，可以分成4面向分析。首先「不打會怎樣？」答案是洗腎病人確診後一半會住院，每五個洗腎病人確診後死去一個，且傳染其他病人及醫護的機會高。
「有慢性病適不適合打？」答案則是有糖尿病、高血壓、心臟病、腦血管疾病、周邊動脈疾病都適合，若有使用免疫抑制劑或類固醇則請詢問主治醫師。
「副作用會不會比較嚴重？」答案是已經證實疫苗在洗腎病人安全性與一般人無差異，疼痛與一般預防疫苗差不多。
「施打注意事項」則是不限定洗腎前後，不需選廠牌也不需特別多喝水。
黃尚志最後呼籲，洗腎病人、老年人、與醫療相關工作人員，應盡快接受完整疫苗接種，減少發生重症機會。（編輯：倪浩軒）
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