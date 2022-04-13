1／3班確診才停課　國民黨團：放生國小學童？

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總召曾銘宗表示，教育部長潘文忠說「學校想要更嚴格的標準，可以提給應變小組討論」，教育部是教育主管機關，教育部長是所有學生的大家長，新的停課實施標準，關係到學生重大的健康權益，教育部不可以消極被動、不負責任地將責任推給學校、地方政府，國民黨團強烈要求教育部必須主動積極擬定可行的停課標準，提供學生遵守，並兼顧學生的受教權，同時保障學生健康權益。
曾銘宗強調，國民黨團主張小學必須有停課標準，依照現行規定，施打疫苗須滿12歲以上，絕大多數的小學生是沒有施打疫苗，適用標準跟國高中生完全不同，若用現在教育部公布的停課標準，等於增加小學生染疫風險，且小學生放學後到安親班又有混班情況，因此要求教育部盡快訂定符合小學生的停課標準。
曾銘宗指出，安全健康是最重要的考量，停課標準要考慮家長的方便性、學生的受教權以及學生的健康權益，三者必須同時考量，但若是必須斟酌考量，國民黨團主張學生的健康為最大的考量。因此要求教育部盡速制訂小學停課標準，擬定相關配套措施，倘若配套需要經費上的支持，國民黨團將全力支持。
書記長萬美玲表示，過去是一個班級只要有1位學生確診，全班停課；一所學校有2位學生確診，全校停課。過去停課標準的確造成部分家長困擾，如何臨時請防疫假或是安排孩子停課後的照顧，或許過去防疫標準過於嚴苛，既然在後疫情時代，準備與病毒共存，放寬校園防疫標準，國民黨團是沒有意見，但是放寬標準，不能夠突然放的如此寬鬆，也完全沒有任何準則，隨便抓一個數字，急就章、毫無循序漸進、也沒任何配套措施就開始執行。
萬美玲指出，潘文忠對於國民黨團質疑校園放寬停課政策，辯解說在決定放寬之前，已經和各縣市政府教育局、衛生局會商跟討論，也聽取縣市政府的意見。萬美玲質疑，如果教育部真的和各縣市政府充分溝通過，「何以今天有這麼多的縣市政府表示無法配合教育部的新規定？」也有縣市政府表達有執行的困難，甚至有縣市政府提出，有些未打過疫苗的學生，也是用同樣停課標準，最後結果將令人擔憂，而教育部所謂已經充分跟縣市政府溝通、討論過，根本就是胡說八道，縣市政府的具體反映，狠狠打臉潘文忠。潘文忠還稱說，若有個案發生，縣市政府可以召開應變會議，檢討如何因應，也可以提出專案討論。
萬美玲質疑，已經發生確診狀況，才要針對「狀況」討論該怎麼做，「難道病毒會等待討論結果嗎？潘文忠不是說已經跟縣市政府充份溝通、討論過嗎？難道事前落實完善的溝通和準備，有這麼難嗎？」萬美玲表示，目前有國高中學生施打疫苗，但是國小及幼兒園孩子沒有辦法施打疫苗，教育部以包裹方式制定停課標準，是這是錯誤的。
副書記長鄭正鈐表示，在教育部規定中，學校有1/3班級確診「得」停課，等於把責任丟給學校、推給地方政府承擔。鄭指出，我國12歲到17歲施打第一劑疫苗88.6%、第二劑80.5%、第三劑僅有0.2%，追加劑國高中生幾乎沒打，而12歲以下國小生完全沒有打過疫苗，若有相同的停課標準，顯然不適合校園現況。鄭正鈐指出，教育部完全沒有考量過，國中小學在下課放學後，都玩在一起，甚至一家有國中、國小學生的孩子，等於是將疫情風險丟給家長、丟給學校承擔。若一校未達1/3標準，那是否有學生上實體課，有些學生得上遠距課程，教育部未能顧慮校園實體狀況，也未考量國小安親班的問題，呼籲重新制定停課指引。