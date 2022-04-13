因應快篩搶購潮 陳時中：擬規劃比照「口罩實名制」分配
中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布本土COVID-19確診病例744人，創下歷史新高，且指揮官陳時中表示疫情目前還在初期發展階段，月底單日本土破千、甚至未來確診破萬都有可能。因應疫情變化，家用快篩試劑掀起搶購潮，對此，陳時中表示會規劃快篩試劑取得的管道，除了現有的市場機制與公費快篩之外，將以類似「口罩實名制」的方式分配。
陳時中日前表示將組織「快篩國家隊」，雖然行政院長蘇貞昌認為政府還沒有要賦予「快篩國家隊」這樣的名稱，但蘇貞昌也認同要採取手段來讓快篩試劑「量足價穩」。陳時中則進一步解釋，會由政府大量採購並協調人力來提升產能。
而陳時中今日在疫情記者會上被問到快篩相關問題，再次說明表示，未來快篩將會有3個管道，第一是維持現有的市場機制、仍可以自由買賣；第二是提供公費快篩，針對高風險區域進行；第三是運用類似之前口罩實名制的規劃，以基本定價來進行分配，但具體實施方式會和口罩實名制稍有不同，待確定後再向大家公佈。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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