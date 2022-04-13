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膝蓋疼痛怎麼辦？ 彰基蘇伯峰：應正確選擇保膝方法

▲蘇伯峰醫師指出，膝蓋疼痛的治療並不是一來就要開刀，如果退化不明顯，應採取保守治療。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.13)
▲蘇伯峰醫師指出，膝蓋疼痛的治療並不是一來就要開刀，如果退化不明顯，應採取保守治療。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.13)

記者金武鳯/台中報導

2022-04-13 15:16:34

膝蓋痛是中老年人常見的症狀，常有病患誤以為只要換關節一切就解決。彰化基督教醫院關節重建科主治醫師蘇伯峰表示，最新的保膝治療方法可透過3D列印技術採取更精準的矯正手術，搭配HA PRP關節注射液修復受損軟骨，不但保留患者的膝蓋，且能恢復往日的運動及生活習慣。

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蘇伯峰醫師在鹿港基督教醫院也有開門診，他表示，相較於台北、台中等都會區的醫學中心，彰化地區的病患接收到醫學新資訊的管道較少，至今還是有不少病患認為，膝蓋痛就是要置換人工關節。他也曾在門診時被問到，「隔壁鄰居說膝蓋痛不能走，要去醫院打一針！到底是打甚麼樣的針可以緩解疼痛？」

蘇伯峰指出，膝蓋疼痛的治療並不是一來就要開刀，如果退化不明顯，應採取保守治療，包括吃消炎藥、多休息、多做四頭肌運動。若年紀稍大者，且有一定程度的退化，代表軟骨己磨損，一般人的認知是打玻尿酸，有潤滑效果但不能促進軟骨增生。衛福部近年來核准進口的HA PRP（血小板血漿）關節注射液，以黃金比例完美結合玻尿酸及自體血小板，PRP提供生長因子促進組織再生，玻尿酸幫助關節潤滑減緩疼痛不適。

「一加一大於二，更有效果加乘作用！」蘇伯峰醫師說，注射玻尿酸已行之有年，現在觀念更進步，加入自體的血小板血漿，這是來自病患自體的東西，不會有過敏、感染、不相容等問題。

蘇伯峰醫師說，關節退化的中期治療可透過高位脛矯正手術（HTO），讓患者轉移膝蓋受力的位置，就如同汽車四輪定位一樣、重新定位膝蓋，有效地讓退化性關節炎不再惡化。近年來3D列印技術的發展，讓矯正手術可以更加精準、快速，且可依每位患者不同的情況客製化，將醫師手術前的規畫完美地在手術中呈現，能夠減少手術中軟骨組織的傷害及輻射暴露量，手術中搭配關節鏡整理受損的軟骨、去除發炎的組織後，加入HA PRP促進人體的自我再生，兩者相互搭配，保留患者自己的膝蓋，且能恢復往日的運動及生活習慣。


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