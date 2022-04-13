中市垃圾處理費　議員：「隨袋徵收」

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台中市環保局目前擬對3座焚化廠進行汰舊換新工程，但陳文政表示，就算汰舊換新工程全部順利推動，年處理量也只從目前的81.3萬噸增加到91.6萬頓，僅增加13％。他說，新北市10多年前實施「專用垃圾袋」，垃圾處理費從「隨水徵收」變成「隨袋徵收」，垃圾量已降低35％，此數據遠高過台中硬體改善的13%。
陳文政也強調，根據他試算結果，假設一戶4口之家，每兩天倒一袋15公升的垃圾，若採用「隨水徵收」，每月需支付125元的垃圾處理費；相較之下，採用「隨袋徵收」，每月僅支出15個塑膠袋約75元，一年將可以省下約600元。
陳文政強調，台中近幾年招商成功，大量外縣市人口移入，垃圾處理問題，只會一年比一年棘手。市府除了改善硬體增加處理量，也應該同步推動有效的垃圾減量政策。對此環保局長陳宏益回應，目前正在培養民眾確實分類「熟廚餘」與「生廚餘」，待廚餘回收養成習慣後，就會來推行「隨袋徵收」專用垃圾袋。
陳文政說，「隨袋徵收」就如同當年資源回收一樣，一開始一定會有民眾不適應，但隨著大家養成習慣，台中市的資源回收成果也相當亮眼。他也呼籲市府，垃圾處理是10年大計，儘早進行分區試辦與宣導，才能有效解決台中垃圾處理問題。
環保局長陳宏益說，有關垃圾減量推廣隨袋徵收，他持正面看法，但須審慎評估與完整配套，不可貿然實施，將持續努力以求精進。
環保局表示，市府推動隨袋徵收關鍵在於廚餘，沒有廚餘垃圾較不會發臭即可久放。外埔綠能園區已在處理廚餘，目前生廚餘量已趨近第一期3萬公噸的年處理量，第二期年處理量待相關處理設備建置後，預定113年上線運作，廚餘分類落實才能進一步推廣隨袋徵收；且台中集合式住宅多，目前多委託清運業者，若業者不降價有弊無利。