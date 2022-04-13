中市垃圾處理費　議員：「隨袋徵收」

台中市議會進行定期會專案報告，市議員陳文政針對焚化廠老舊問題，向市府提出質詢指出，台中市垃圾處理費若以「隨袋徵收」取代「隨水徵收」，根據新北市 10 多年的實行成果推估，每戶一年可省 600 元，垃圾量也可減少約 35 ％，呼籲市府要儘速推行試辦。

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台中市環保局目前擬對 3 座焚化廠進行汰舊換新工程，但陳文政表示，就算汰舊換新工程全部順利推動，年處理量也只從目前的 81.3 萬噸增加到 91.6 萬頓，僅增加 13 ％。他說，新北市 10 多年前實施「專用垃圾袋」，垃圾處理費從「隨水徵收」變成「隨袋徵收」，垃圾量已降低 35 ％，此數據遠高過台中硬體改善的 13% 。

陳文政也強調，根據他試算結果，假設一戶 4 口之家，每兩天倒一袋 15 公升的垃圾，若採用「隨水徵收」，每月需支付 125 元的垃圾處理費；相較之下，採用「隨袋徵收」，每月僅支出 15 個塑膠袋約 75 元，一年將可以省下約 600 元。

陳文政強調，台中近幾年招商成功，大量外縣市人口移入，垃圾處理問題，只會一年比一年棘手。市府除了改善硬體增加處理量，也應該同步推動有效的垃圾減量政策。對此環保局長陳宏益回應，目前正在培養民眾確實分類「熟廚餘」與「生廚餘」，待廚餘回收養成習慣後，就會來推行「隨袋徵收」專用垃圾袋。

陳文政說，「隨袋徵收」就如同當年資源回收一樣，一開始一定會有民眾不適應，但隨著大家養成習慣，台中市的資源回收成果也相當亮眼。他也呼籲市府，垃圾處理是 10 年大計，儘早進行分區試辦與宣導，才能有效解決台中垃圾處理問題。

環保局長陳宏益說，有關垃圾減量推廣隨袋徵收，他持正面看法，但須審慎評估與完整配套，不可貿然實施，將持續努力以求精進。