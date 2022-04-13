斷了福原愛！江宏傑不想談感情 「10年之後再考慮」
江宏傑今（13）日舉辦乒乓球館「ONWARD tt」開幕記者會，受訪時，他除了談到與前妻福原愛的互動也透露目前對感情的想法，笑說可能要10之後才會再考慮感情的事情，針對稍早傳出的不再續任「全明星運動會」領隊，他也做出回應。
江宏傑投入了百萬開設乒乓球館，提到開球管的構想早在1、2年前就萌發，他分享開球館、當老闆心情：「完成自己的夢想，（小孩）有來過，他們也很期待。」他也不諱言的說，近來忙於事業、家庭，感情的事情只能暫時放一邊，「現階段不會想這個，就投入在自己的球館，演藝圈有新的挑戰也願意去嘗試，小孩在我生活中佔了很重要的位置。」
江宏傑透露與前妻福原愛還是會天天視訊，時間大概在睡前，「主要還是以小孩為主，視訊時間不一定。」問到福原愛近來屢傳將結婚喜訊，他談及此事表示：「祝福她，沒有特別跟她說。」說到自己的感情狀況，他則是笑說可能10年之後才考慮，「等我真的覺得自己的事業、一些狀態我可以負責，為小孩負責，為其他另外一半負責再來談（感情）。」
此外，江宏傑領軍的《全明星運動會》紅隊三度吞敗，傳出有意不再續任領隊一職，對此，江宏傑表示就像當運動員一定要堅持下去，「就算再輸還是不會放棄，他們有找我，我還是會全力以赴，有下一季還是會討回來。」